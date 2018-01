EL KALA 3 contrebandiers arrêtés et du poisson avarié saisi

Par Wahida BAHRI -

Ls éléments de la police judicaire de la sureté de daïra d'El Kala, sont parvenus la semaine écoulée, à mettre fin à l'activité de trois contrebandiers, et saisi plus de 1335 kilogrammes de poisson avarié, apprend-on de source sécuritaire. Selon la source qui a filtré l'information, l'opération menée en coordination avec les éléments de la BRI, relevant de la sûreté de wilaya d'El Tarf, est le résultat de minutieuses investigations engagées par ces services, sur l'activité des trois contrebandiers, ont précisé les mêmes sources. Les explications apportées par les soins de ces dernières, font état de la mise en place d'un piège qui a permis de les surprendre en flagrant délit de tentative d'introduction de poissons avariés. Les trois contrebandiers utilisaient un passage forestier secret, entre la Tunisie et l'Algérie, pour introduire le produit empoisonnant, ajoute-t-on. Estimée à 1335 kilogrammes, la quantité de poisson avarié été destinée à être écoulée sur le marché de plusieurs wilayas de l'est du pays. Outre, la saisie du poisson, il a également été saisi deux camionnettes, qu'utilisaient les contrebandiers dans le transport du poisson. Soumis au contrôle vétérinaire, le produit en état d'impureté avancée, a été déclaré impropre à la consommation, et doit être systématiquement détruit. Selon d'autres précisions fournies par la même source, les trois individus activent au sein d'un réseau mixte, composé d'éléments tunisiens et algériens, spécialisés dans la contrebande de poisson avarié, depuis la Tunisie vers l'Algérie. Originaires de la wilaya d'El Tarf, les trois mis en cause dans ce trafic meurtrier, ont été déférés par-devant le magistrat instructeur, prés le tribunal d'El Kala, qui a ordonné, leur mise sous mandat de dépôt.