POUR EMPÊCHER UNE MARCHE DES RETRAITÉS, BLESSÉS ET INVALIDES DE L'ANP Les routes d'Alger paralysées!

Par Walid AÏT SAÏD -

Hier, il ne faisait pas bon de prendre la route pour la capitale. En effet, plusieurs axes menant vers Alger, notamment à partir de l'est, étaient presque complètement paralysés! Les citoyens ont passé des heures dans les embouteillages en cette journée de week-end. «J'ai mis plus de trois heures pour faire la distance entre Rouiba et Kouba (24 km). Pourtant, le samedi, je fais d'habitude ce tronçon en 20 minutes», peste un citoyen au bord de la crise de nerfs. Que se passe-t-il exactement en cette matinée où le soleil pointe son bout du nez? En fait, les accès vers Alger ont été bloqués par des barrages filtrants, composés d'un nombre inhabituel de policers, même en civil. Il y a même eu de nouveaux barrages qui ont fait leur apparition, la veille, comme au niveau du Hamiz (banlieue est d'Alger). Les véhicules passent un par un, ceux qui ont plusieurs passagers ou les bus, tous sont passés au peigne fin! «Y a-t-il une menace terroriste?», s'interrogent les citoyens surtout que même les gares, les stations de tramways et métros étaient aussi «envahies» par les services de sécurité qui y filtraient les entrées et sorties. C'était juste une marche des retraités, blessés et invalides de l'ANP qui a été empêchés. Les manifestants, venus de plusieurs wilayas du pays, ont été «bloqués» aux portes de la capitale. Ils ont été arrêtés à Regahia (banlieue est d'Alger) par ce dispositif exceptionnel qui avait été déjà mis en place le vendredi en début de soirée. Au même moment, une autre manifestation des anciens de l'ANP, organisée à l'est du pays, est, elle aussi, empêchée. Plusieurs centaines d'anciens militaires ayant tenté de rejoindre Sétif à pied, par l'autoroute, ont été bloquées par les gendarmes entre El-Eulma et Sétif.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle marche a été avortée. En mars dernier, on avait déjà assisté au même scénario qui était déjà le «remake» d'un épisode qui s'était déroulé quelques mois plus tôt! C'est la Coordination nationale des retraités et des radiés de l'ANP qui est derrière ces appels à la manifestation.

Elle revendique notamment la révision à la hausse des pensions des retraites allouées, la revalorisation des primes de blessure, l'octroi des licences de taxi ou café pour les retraités de l'ANP, l'accès aux logements sociaux et lots de terrain ainsi que la prise en charge médicale de qualité pour ceux atteints de maladies et autres.