LE COMITÉ DE SUIVI OPEP-NON-OPEP SE RÉUNIT AUJOURD'HUI À MASCATE Les "5" veillent au grain

Par Mohamed TOUATI -

Pour le mois de novembre, l'Opep et les producteurs non membres de l'Opep ont atteint un niveau impressionnant de conformité

L'Algérie, le Koweït, le Venezuela, la Russie et Oman se retrouveront dans la capitale du Sultanat d'Oman pour évaluer la baisse de la production.

Le marché doit s'attendre à un signal fort. La réduction de l'offre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses «11 alliés», dont la Russie, aurait largement dépassé les 2 millions de barils par jour durant le mois de décembre. Le taux de conformité de la diminution de leur production décidée le 10 décembre 2016 et mise en oeuvre le 1er janvier 2017 a atteint 128% à la fin de l'année dernière. Le comité de suivi Opep-non-Opep constitué de l'Algérie, le Koweït, le Venezuela, la Russie et Oman se retrouvera aujourd'hui à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman pour en faire état. «Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, prendra part dimanche 21 janvier (aujourd'hui Ndlr) en cours à Mascate (Sultanat d'Oman) à la réunion du Comité de suivi conjoint Opep et non-Opep qui examinera les conclusions des travaux du Comité d'experts (le JTC)», a annoncé vendredi dernier un communiqué du département de l'Energie. Créé dans la foulée du sommet de l'Opep qui s'est tenu à Alger en septembre 2016, en marge du 15ème Forum international de l'Energie, et de la Déclaration de coopération ultérieure faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep-non-Opep qui s'est déroulée en décembre 2016 à Vienne, il est chargé de veiller à ce que les objectifs qui ont découlé soient respectés. Que peut-on en dire actuellement? Il semble a priori que les pays producteurs (Opep et hors Opep) aient décidé de serrer davantage leurs vannes. Le dernier bilan est sans appel. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires ont atteint, en novembre, «le plus haut niveau de conformité» de 122%, avec leurs ajustements de production respectifs, avait indiqué le cartel dans un communiqué publié le mois dernier sur son site Web. «Pour le mois de novembre, l'Opep et les producteurs non membres de l'Opep ont atteint un niveau impressionnant de conformité de 122%, après avoir enregistré des performances élevées au cours des derniers mois», avait précisé le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep-non-Opep (Jmmc) dans un communiqué qui date du 23 décembre 2017. Ceci, ajouté à l'amendement susmentionné de la déclaration de coopération, est «une démonstration sans équivoque de l'engagement indéfectible des pays participants à poursuivre leurs efforts en vue de rééquilibrer le marché et de le stabiliser durablement», avait poursuivi le Comité qui s'était montré «très satisfait des résultats et du niveau élevé de conformité avec les ajustements volontaires de la production, et a encouragé tous les pays participants à se conformer pleinement aux avantages tant pour les producteurs que pour les consommateurs». Une rigueur saluée par les spécialistes. «La relativement récente alliance de l'Opep et d'autres producteurs semble solide, et a un effet concret sur le marché» a reconnu Tamas Varga, analyste chez PVM. Les prix n'ont pas été insensibles à l'accord de la baisse de 1,8 million de barils par jour des pays producteurs Opep et non-Opep reconduit jusqu'à la fin de l'année 2018. Son taux de conformité a atteint le taux record de 128% en décembre 2017. Les «24» ont théoriquement réduit leur offre de plus de deux millions de barils par jour. Elle demeure une des principales causes qui a vraisemblablement fait reculer les stocks mondiaux et qui a contribué à booster l'or noir. Les prix n'ont pas été insensibles à l'accord de la baisse de 1,8 million de barils par jour des pays producteurs Opep-et non-Opep reconduit jusqu'à la fin de l'année 2018. Son taux de conformité a défié tous les pronostics. Les «24» ont théoriquement réduit leur offre de plus de deux millions de barils par jour. Elle demeure l'arme principale pour contrer la surproduction américaine...