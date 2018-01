PRÉROGATIVES DES ÉLUS Ghoul plaide pour un vrai statut

Le débat sur le pouvoir de l'élu s'impose de nouveau. Le président du parti Tajamou amal El-Djazaïr taj, Amar Ghoul a appelé à la révision du Code communal et de wilaya en urgence. «Il faut clarifier les prérogatives des élus pour éviter le blocage des assemblées élues», a-t-il insisté lors d'une rencontre qu'il a tenue hier avec les élus de la wilaya de Médéa. Sans aller par quatre chemins, Ghoul refuse que l'élu soit toujours soumis aux ordres de l'administration. «Nous voulons que l'élu puisse jouir de fortes prérogatives, de manière à ce qu'il ne soit pas exposé au pouvoir de l'administration», souligne le patron de TAJ qui appelle à l'accélération des réformes dans ce sens. Selon lui, la relation entre l'élu et l'administration doit être complémentaire et dans un cadre bien régi par la loi. Pour éviter toute interférence, l'hôte de Médéa a plaidé pour une clarification précise des pouvoirs des uns et des autres. Effectivement, l'élu n'a pas la liberté d'initier des actions sans le consentement de l'administration centrale. Celle-ci a le dernier mot sur toutes les affaires de développement du foncier, du logement.

Pour mieux approfondir cette question, le parti va organiser une rencontre nationale des élus, le samedi prochain, en vue de faire le point sur la situation au niveau des assemblées locales et de dégager une plate-forme de propositions sur le statut de l'élu. Lors de son passage récemment devant la commission parlementaire des finances, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a assuré que le chantier du Code communal et de wilaya est à un stade avancé au niveau du gouvernement tout en affirmant que les portes seront ouvertes à toutes propositions pour enrichir ce projet.

Amar Ghoul a salué les résolutions qui ont sanctionné la rencontre avec les walis, tenue jeudi dernier.

Il invite le ministère de l'Intérieur à multiplier ses rencontres au niveau local tout en appelant à l'organisation des sessions de formation au profit des élus pour une meilleure gestion des affaires locales. Par ailleurs, le président du parti a réitéré son soutien indéfectible au président de la République tout en saluant les efforts déployés par l'ANP pour assurer la sécurité et la stabilité dans le pays. «La sécurité du pays n'est pas uniquement la responsabilité du président de la République et de l'ANP, mais de tous les Algériens pour déjouer l'agenda de ceux qui veulent faire sombrer le pays dans le chaos»,

a-t-il averti. Son parti qui va tenir son premier congrès cette année promet de jouer un rôle important dans les prochaines échéances. Abordant le volet économique, Ghoul propose de verser toute augmentation du prix du pétrole dépassant le seuil de 50 dollars dans le Fonds d'investissement en vue de soutenir les secteurs stratégiques pour créer de nouvelles sources de financement et de création de richesses. Il a même appelé à destiner les subventions uniquement aux couches sociales les plus démunies.