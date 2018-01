LE GROUPE HASNAOUI INVESTIT DANS LES TÉLÉCOMS Iptv comme solution

Par Wahib AïT OUAKLI -

«Elle garantit aux abonnés d'avoir une image stable et de haute qualité»

Fini les paraboles dénaturant les façades des immeubles. L'entreprise Hasnaoui télécoms Algérie (HTA), filiale du Groupe des Sociétés Hasnaoui a mis sur le marché algérien, en 2012, une solution de télévision par câble, l'Iptv, Cette solution permet de faire disparaître définitivement les paraboles qui enlaidissent les devantures des immeubles du pays. «Elle garantit aussi aux abonnés d'avoir une image stable et de haute qualité.»

Une proposition a été faite par HTA à Algérie télécom pour travailler en partenariat afin de généraliser l'Iptv à l'échelle nationale. Algérie télécom n'a toujours pas donné son accord quant à l'ouverture de son Backbone en vue de permettre à HTA de déployer sa solution au niveau de l'ensemble du territoire. HTA se trouve ainsi dans l'impossibilité de la commercialiser sur l'ensemble du territoire national, en dépit de ses avantages. Cette solution est actuellement déployée par HTA dans la promotion immobilière Erriad d'Oran, réalisée par la filiale construction du groupe Hasnaoui.

Erriad est aujourd'hui devenue une cité pilote où les résidents ont troqué les antennes paraboliques avec la solution Iptv. Triple TV, est une plateforme de tête de réseau Iptv qui permet de capturer et d'ingérer des contenus à partir d'un large éventail de sources, de les encoder et de les redistribuer à travers un réseau IP vers les écrans d'affichage dynamique, le lecteur vidéo multimédia, le portail interactif Iptv, le Mobile Media App ou comme contenu TV autonome. Conçue pour une utilisation sur des réseaux de qualité professionnelle, la solution Iptv de triple-play offre une flexibilité et une évolutivité inégalées, avec une sécurité et un chiffrement accrus grâce à l'intégration des protocoles Ldap, Saml, Active Directory et à l'utilisation de Secure Media ainsi que d'autres normes de chiffrement. La plateforme de tête du réseau restitue toutes les données sous forme de flux Iptv multicast en utilisant les codecs et est fournie avec son propre logiciel de gestion et de supervision. Aussi, une telle solution introduit la mise en cluster et le basculement de serveurs pour les environnements où la transmission de la télévision revêt une importance capitale, comme dans les grands complexes sportifs et de loisirs ainsi que dans les banques d'investissement. Le choix et l'installation de solution Iptv est à réaliser avec soin compte tenu des spécificités techniques qu'il faut prendre en considération et respecter afin d'assurer un fonctionnement optimal de tout le système.

Par ailleurs, faire appel à un spécialiste se présente comme l'option la plus simple et la plus avantageuse afin de pouvoir profiter de toutes les possibilités offertes. Ce type de dispositif propose à la fois un outil de communication pratique et un outil de loisirs très apprécié qui font partie des critères de sélection des clients dans les établissements de services comme les infrastructures hôtelières et les établissements et centres de santé. Un professionnel accompagnera dans le choix des solutions qui répondront à tous les besoins et qui iront à la rencontre des attentes de la clientèle. Il se chargera également de la mise en place des équipements et de leur configuration dans les règles de l'art. La solution Iptv ou télévision par IP utilise le protocole Internet, notamment via les offres triple-play pour recevoir et diffuser les programmes. Mais ses fonctionnalités ne se limitent pas à la télévision. Il s'agit en effet d'un dispositif interactif qui offre également la possibilité de diffuser des contenus multimédias (images, sons, vidéos, etc.) sur les écrans de télévision et les ordinateurs branchés au réseau. Un tel procédé est novateur et à la pointe de la technologie favorable à toutes les entreprises, notamment les hôtels et les résidences d'habitation. Ce système permet effectivement la flexibilité de la diffusion d'informations sans passer par des installations complexes et longues. Il suffit d'une simple Box IP pour faire fonctionner ce système qui s'impose comme une valeur sûre pour promouvoir les services ainsi que les partenaires. En personnalisant les chaînes Iptv diffusées au sein de votre établissement, la promotion des diverses prestations est assurée.

Le fait est que grâce à cette solution qui permet la possibilité de communiquer directement avec les clients par l'intermédiaire d'un contenu attractif. Il permet aussi d'augmenter le chiffre d'affaires en faisant la publicité des réservations dans les restaurants, aux SPA, au golf... ou en leur faisant découvrir les offres promotionnelles.

Faire installer son Iptv par la société Télé concepts pour l'installation d'une solution Iptv, il vaut mieux solliciter les services des meilleurs prestataires.

Les entreprises spécialisées dans ce concept font incontestablement partie des références dans ce domaine. Spécialisés en applicatifs Iptv pour les différents secteurs. L'offre est présente, elle est suggérée par le Goupe Hasnaoui en proposant une très large gamme de services dont le portail d'informations, diffusion. Pourquoi donc ne pas la généraliser un peu partout en Algérie tout en éliminant ces masses de métal rond qui enlaidissent nos façades?