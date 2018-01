LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION À INAUGURÉ LE NOUVEAU SIÈGE DE LA RADIO DE DJELFA Kaouane rend un vibrant hommage à Zahir Ihaddadène

La radio locale de Djelfa s'offre un nouveau siège comportant une quinzaine de bureaux, un studio de diffusion radiophonique, un studio de production, des salles pour la technique et la production et plusieurs commodités administratives.

Ce nouveau siège de la radio, abritant auparavant le siège de l'Assemblée populaire de wilaya, a été inauguré hier par le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, qui, après une visite de la structure, a suivi un exposé présenté par son directeur, Badis Laâlmi, axé sur la station radiophonique locale et les divers programmes qu'elle présente au profit de ses auditeurs. Lors d'un point de presse animé à la faveur de cette visite, Kaouane a rendu un vibrant hommage au défunt universitaire, écrivain, journaliste et moudjahid Zahir Ihaddadène, estimant que son décès est une «grande perte pour l'Algérie».

L'opportunité a aussi donné lieu à la cérémonie d'un hommage en l'honneur de la famille du défunt journaliste, Lakoui Lamine, ancien journaliste de l'APS, assassiné durant la décennie noire.

Le journaliste Abdelkader Bekaï, ancien correspondant dans de nombreux titres nationaux, a été honoré par la même occasion. A l'entame de sa visite à Djelfa, Djamel Kaouane s'est rendu au centre de radiodiffusion de la région «Djebel Sbaâ Mokrane», à Medjbara (à une dizaine de km au sud de la wilaya), où lui a été présenté, selon l'APS, un exposé sur les nouveaux équipements exploités dans le domaine, dont notamment le «Radio Data System» (RDS) en usage, depuis 2015, et permettant l'écoute d'une station sans interruption lors d'un déplacement, en prenant en charge automatiquement le passage d'une fréquence à l'autre.

Un accent particulier a été mis, à l'occasion, sur l'avancée «qualitative» réalisée en matière de couverture des zones d'ombre. Selon les informations données par l'agence, le taux de diffusion radiophonique assuré par la station de Djelfa est de près de 84%, contre un taux de couverture de 73% assuré par la télévision numérique terrestre (TNT).

Le ministre de la Communication, qui était accompagné du directeur général de la Radio nationale Chabane Lounakel, s'est félicité de ce nouvel acquis pour la radio de Djelfa, dont la fondation remonte à 2007.

H. Y.