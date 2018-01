ORAN ET SÉTIF Deux éléments de soutien arrêtés

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés vendredi à Oran et à Sétif par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 19 janvier 2018, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran (2e Région militaire) et à Sétif (5e RM)», précise la même source. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont saisi à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), un camion, quatre véhicules tout-terrain, huit tonnes de denrées alimentaires, 1 000 litres d'huile de table, 6 000 litres de carburant, 864 unités de détergents, sept groupes électrogènes, sept marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux».