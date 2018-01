La Chambre de commerce fait son bilan

Par Abdenour MERZOUK -

L'information, la formation et le conseil ont été les trois volets privilégiés tout au long de l'année.

La Chambre de commerce et d'industrie «Tikjda» de Bouira a organisé jeudi dernier sa réunion-bilan pour l'exercice 2017. La réunion a regroupé l'ensemble des investisseurs et membres de cette institution et a eu à apprécier et à débattre les différents points retenus à l'ordre du jour. Le bilan d'activités s'est voulu une récapitulation des nombreuses actions menées en direction des investisseurs de la wilaya. Ainsi, dans le cadre de son appui aux entreprises, 27 réunions et séminaires ont été dispensés et ont porté sur tout ce qui est inhérent au développement de l'entreprise.

Les thèmes vont de «la technique d'accueil» jusqu'à «la formation de vendeurs et vendeuses en pharmacie». L'autre grand volet d'activité porte sur l'animation et la promotion économique et du territoire.

Des sujets comme «le rôle du Fonds de garantie des marchés publics», la participation à la Journée mondiale de l'entrepreneuriat, les échanges avec la délégation indonésienne, une campagne de sensibilisation contre l'intoxication alimentaire, une session sur les techniques de décoration en placoplâtre, ainsi que les techniques décoratives en époxy 3D... sont autant d'actions menées par la Chambre dans son soutien permanent aux entreprises publiques ou privées. Les actions de sujétion de service public sont le troisième créneau d'activité retenu lors de l'exercice 2017. L'information, la formation et le conseil sont les trois volets privilégiés tout au long de l'année. Parmi les recommandations retenues pour l'année en cours, les membres ainsi que la direction de la Chambre ont insisté sur une réelle relance de l'investissement, surtout que Bouira dispose d'une des meilleures zones industrielles du pays de par sa proximité d'Alger, de Béjaïa: deux ports importants, la zone d'Oued El Berdi longe l'autoroute Est-Ouest et sera proche de la double voie ferrée électrifiée qui reliera Thénia à Bordj Bou Arréridj.

La présence d'un barrage, Tilesit, est l'autre facteur avantageux pour l'essor de l'investissement dans la région. Ce dossier sera une priorité absolue pour la Chambre durant l'année 2018. Les mêmes avantages sont offerts par la mégazone de Dirah, un projet pour les Hauts-Plateaux.