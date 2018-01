SUITE À UN GRAVE ÉBOULEMENT ROCHEUX La route Tizi Ouzou-Bouira fermée pour 10 jours

Par Aomar MOHELLEBI -

Une catastrophe a été évitée de justesse hier matin, dans le lieudit col de Tirourda, dans la commune d'Iferhounene, à environ 60 kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, suite à un éboulement rocheux. Le drame évité a été enregistré au niveau de la RN15 reliant les deux chefs-lieux de wilayas de Tizi Ouzou et Bouira via le village Tirourda, sur les hauteurs du Djurdjura (dans la commune d'Iferhounene).

En effet, hier matin, un éboulement rocheux s'est produit dans l'endroit suscité et fort heureusement, au moment de la tombée des pierres gigantesques, aucun automobiliste n'était de passage, autrement, il y aurait eu des morts. On ne déplore donc ni dégâts humains ni dommages matériels. Mais la route a été bloquée tout au long de la journée d'hier, dimanche. Selon les responsables de la direction des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou, la route en question restera barrée durant au moins 10 jours car, a-t-on expliqué, pour rétablir la route en question, d'énormes travaux seront engagés. Un responsable de la direction des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou a précisé que les rochers qui ont été entraînés sur la chaussée sous l'effet de l'éboulement mesuraient plus de quatre mètres de diamètre! On mesure donc amplement l'étendue des dégâts occasionnés à cette route.

Le même responsable au niveau de la direction des travaux publics a rassuré toutefois que la wilaya a mobilisé tous les moyens nécessaires, humains et matériels, afin de libérer cette route et de la rendre accessible dans pas plus de 10 jours. Il a indiqué toutefois que les travaux seront difficiles à mener à terme rapidement compte tenu des tonnes de pierres qui ont été charriées par l'éboulement d'hier.

De même que le relief très accidenté et les conditions climatiques qui règnent, ces jours-ci, dans toute la région de Tirourda ne sont pas pour faciliter la tâche des travailleurs qui étaient déjà sur place hier. Avec ce qui s'est produit hier, et la véritable catastrophe, évitée in extremis, les autorités concernées doit réfléchir sérieusement si cette route doit encore rester ouverte à la circulation, surtout quand on sait que ce n'est pas la première fois qu'un éboulement rocheux s'y produit.

C'est vrai que celui d'hier est le plus dangereux mais la RN 15 à hauteur du col de Tirourda a toujours présenté des risques certains. Quand ce n'est pas à cause des éboulements de pierres, c'est lorsque le chemin est obstrué par de grandes quantités de neige qui s'y abattent.

Il y a lieu de rappeler que compte tenu des intempéries ayant été enregistrées en ce mois de janvier, et même si elles ne sont pas vraiment importantes, les automobilistes de la wilaya de Tizi Ouzou, et comme chaque année, ont eu à affronter d'énormes désagréments sur les différentes routes de

celle-ci. L'état d'une bonne partie des routes se détériore dès que la pluie est au rendez-vous. Même les axes routiers très fréquentés, notamment les Routes nationales, dont la RN 12, n'échappent pas à cette furie des eaux.

Les routes du chef-lieu de wilaya sont aussi prises au piège des eaux quand la pluie tombe abondamment.

Ce constat est particulièrement valable au niveau de la Nouvelle-Ville. Ce qui fait que dès que les premières gouttes de pluie commencent à tomber, des embouteillages monstres se constituent systématiquement dans les quatre coins de la ville de Tizi Ouzou et surtout à la Nouvelle-Ville.