Décès du chef de daïra

Par Arezki SLIMANI -

Le chef de daïra du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa est décédé, hier, des suites d'un arrêt cardiaque, avons-nous appris.

Taleb Mohamed a pris ses fonctions à la tête de la daïra de Béjaïa, il y a un peu plus d'une année et demie. Il a succédé à feu Benaâtalallah, lui-même décédé des suites d'une longue maladie. Le défunt était âgé de 53 ans. Il laisse derrière lui une veuve et trois enfants.