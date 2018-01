BÉJAÏA Le front social en fronde

Par Arezki SLIMANI -

Pas moins de trois actions de rue ont été enregistrées hier sur le territoire de la wilaya de Béjaïa. L'augmentation des tarifs des tickets de transport et les coupures de courant ont été pour l'essentiel les motivations, qui ont poussé les citoyens à investir la rue pour crier leur colère sur ce qu'ils considèrent comme «dépassements» nuisibles, à leur quotidien.

La ville côtière de Souk El Tenine a été marquée par deux manifestations initiées à deux endroits sur la RN09, la première s'est produite au niveau du lieudit Lotta, où les habitants ont été excédés par les augmentations décidées par les transporteurs. Non loin de là, d'autres citoyens ont barricadé le même axe routier pour protester contre les coupures récurrentes du courant électrique. A Toudja, autre commune de la wilaya, les habitants ont procédé à la fermeture du siège communal pour presser les élus locaux qui tardent à prendre en charge les préoccupations citoyennes. Le déplacement du président de l'APW a permis de dénouer le conflit et la réouverture du siège communal.

A Akbou, les transporteurs publics de la région sont entrés en grève. Il veulent augmenter eux aussi le tarif des tickets de transport.