GRÈVE DE L'ÉDUCATION À BÉJAÏA Tout le monde veut éviter le pourrissement

Par Arezki SLIMANI -

Le conflit, qui s'est installé sérieusement dans le secteur de l'éducation de Béjaïa, est en passe d'être résolu. C'est ce qu'a révélé hier, le président de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW). Mehenni Hadadou n'a cependant, pas précisé la démarche qui sera mise en branle pour y parvenir, se contenant d'annoncer une importante réunion qui se tiendra aujourd'hui entre les différents protagonistes. Selon une source crédible, la direction de tutelle aurait accepté de rembourser les ponctions effectuées sur les salaires des grévistes du Cnapeste, seule voie de salut qui permettra de baisser la tension et de mettre un terme à la grève illimitée du Cnapeste. Un mouvement qui trouve justement sa raison d'être dans ces ponctions sur salaires. Le dégel du mouvement de grève illimitée initiée depuis mardi dernier par le Cnapeste au niveau de la wilaya de Béjaïa a pris une tournure inattendue. Les appréhensions quant à la compromission de l'année scolaire et certains «dépassements» à mettre sur le compte des grévistes ont fait sortir hier, les parents d'élèves de leur réserve ainsi que certains chefs d'établissements scolaires. Hier encore, le secteur a été rythmé par deux manifestations, toutes contre le Cnapeste. Les parents d'élèves, à travers la fédération, ont protesté devant le siège de la wilaya exigeant que leurs enfants retournent à l'école et que c'est à l'administration de trouver les voies et les moyens de mettre un terme au conflit. La Fédération des parents d'élèves a reconnu que le procédé de ponctions sur salaires est non réglementaire. S'appuyant sur les textes de lois, celles-ci ne devraient pas dépasser trois journées de ponction par mois et de préférence à opérer sur les primes de rendement en dehors des périodes de vacances ou précédant les fêtes nationale et religieuse. Cette prise de position, qui conforte le Cnapeste dans sa revendication, reste la seule voie à même de régler le conflit une bonne fois pour toutes. Le conflit qui s'est traduit aussi par la colère des directeurs d'établissements scolaires d'Akbou, seconde ville de la wilaya, a été marqué par un rassemblement de protestation des chefs d'établissements dans l'enceinte même du CEM Mouloud Feraoun où se sont introduits des enseignants grévistes d'autres établissements pour obliger leurs collègues à interrompre les cours et rejoindre de force les rangs des grévistes. En attendant les conclusions de la réunion d'aujourdhui, le Cnapeste n'abdique pas et poursuit son mouvement de grève, qui a touché partiellement plusieurs établissements des trois cycles d'enseignement au niveau de la wilaya de Béjaïa. un mouvement qui bouclera une semaine demain mardi, après un dégel qui n'aura duré que le temps des vacances d'hiver.