CRIMINALITÉ Quand les femmes entrent en scène

Par Wahida BAHRI -

S'éloignant un tant soit peu du plus vieux métier du monde, la prostitution en l'occurrence, les femmes manifestent l'art et la manière de faire dans la criminalité.

Tels ces deux cas de figure, enregistrés entre autres, dans la wilaya de Souk Ahras et Tébessa, où des réseaux de trafic de drogue et billets de banque, engagent des femmes pour amplifier leurs actes, mais éviter les suspicions des services de sécurité. Dans ce sens, on retiendra le démantèlement, dans la wilaya de Tébessa, d'un réseau de trafiquants, dont une femme, activant dans le trafic d'héroïne et les comprimés hallucinogènes, apprend-on de source sécuritaire. Les informations fournies par les soins de la même source, font état de l'exploitation, d'informations, parvenues à leurs services, sur la vente de drogue dure, l'héroïne en l'occurrence et les comprimés hallucinogènes, dans un magasin de vente de téléphones portables, en plein centre-ville de Tébessa. En charge de l'affaire, la brigade antistupéfiants, relevant de la sûreté de wilaya de Tébessa, après une série d'investigations, a mis en place un piège aboutissant à un réseau composé au total de sept individus, dont une femme. L'irruption dans le local suspect, s'est soldée par, après perquisition, la découverte et la saisie de 6,2 grammes d'héroïne et quelque 50 comprimés hallucinogènes, nous précise-t-on. Surpris en flagrant délit de possession de produits prohibés, les cinq individus dont une jeune femme, se trouvant sur les lieux, ont, été arrêtés. Poussant leurs investigations, en usant de moyens modernes, les mêmes services de sécurité sont parvenus à la découverte et l'arrestation de deux autres complices, dont le chef du réseau, un jeune homme de 25 ans, a ajouté notre source. Lors de la perquisition du domicile de ce dernier, il a été retrouvé et saisi, une cinquantaine d'hallucinogènes et la somme de 45 000 DA, montant issu des revenus de ce commerce illégal. Originaires de la wilaya de Tébessa, les sept prévenus, âgés entre 25 et 30 ans, ont été présentés la semaine écoulée, par-devant le magistrat instructeur, relevant du tribunal de Tébessa, qui, retenant à leur encontre, les chefs d'accusation d'association de malfaiteurs, détention et commercialisation de produits prohibés, comprimés hallucinogènes et héroïne, a ordonné la mise sous mandat de dépôt. Par ailleurs, et non loin de la wilaya de Tébessa, précisément à Souk Ahras, les éléments de la brigade de recherches et d'investigations (BRI), relevant de la sûreté de wilaya de Souk Ahras, ont mis fin à l'activité d'un réseau de faussaires, dont deux femmes, a rapporté une source de sécurité. L'opération est survenue sur la base de renseignements fiables, dénonçant l'activité criminelle d'un individu. Pris en filature, le suspect accompagné d'une jeune femme, a été intercepté en plein centre-ville de Souk Ahras, en possession d'un sac en plastique noir, contenant 70 millions de centimes, en fausses coupures de 200 DA, a expliqué la même source. En ajoutant que le montant saisi était destiné à être écoulé sur le marché local. Sur la présence de cette importante somme d'argent en faux billets, avec les deux trafiquants, dont l'une des femmes, elle devait probablement servir au blanchiment, à travers l'achat d'objets coûteux, dont le métal précieux entre autres, selon l'analyse faite par notre source. Cette dernière considère que les femmes sont réputées pour leur attirance vers l'or. Ce qui ne suscite normalement aucun soupçon à cet égard. Les enquêteurs sont parvenus en un temps record, à identifier et arrêter les autres complices dont, une autre femme, a ajouté notre source. La perquisition des domiciles des coaccusés, sur la base de dérogation émanant des pouvoirs juridiques, du tribunal de Souk Ahras, il a été découvert et saisi du matériel informatique, des supports technologiques, ainsi que du papier blanc, qu'utilisaient les membres du réseau dans la falsification des billets de banque. Soumis aux mesures judiciaires d'usage, les mis en cause, composant ce réseau de faussaires, âgés entre 20 et 30 ans, ont été déférés par-devant le magistrat instructeur, relevant du tribunal de Souk Ahras, qui, après avoir retenu à leur encontre, l'inculpation d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux de billets de monnaie, les mis en cause dans ce réseau de faussaires ont été placés sous mandat de dépôt. L'intégration du milieu criminel par la femme, n'est pas appropriée à Souk Ahras ou Tébessa, le phénomène semble s'étaler sur plusieurs villes du pays, en témoigne, cette autre affaire, nous signale-

t-on, traitée également, la semaine écoulée par les services de sécurité de la wilaya de M'sila. Une affaire impliquant, une mère de 44 ans et son fils de 28 ans, originaires de la wilaya de Djelfa, dans la falsification de la monnaie nationale. Au terme de ce trafic, il est fait état, après exploitation d'informations sûres, de l'arrestation de la mère et son fils, en possession de plus de 13 millions de centimes en coupures de faux billets de 1000 et 2000 DA. En attendant leur comparution à la barre, le fils et sa mère ont été placés respectivement sous mandat de dépôt et sous contrôle judicaire.