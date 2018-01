RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES La Cnas passe à l'offensive à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

Grâce à cette informatisation ou numérisation, la Cnas a fait un grand pas

La DAS est un document annuel que chaque employeur doit déposer avant le 31 janvier à travers un portail numérique mis à la disposition des patrons.

Les employeurs ont jusqu'au 31 janvier à minuit pour déposer leurs déclarations assiettes salariales respectives, un formulaire où figure un récapitulatif des cotisations durant l'année, mais aussi la liste nominative du personnel employé par cette entreprise déclarante. Passée la date butoir, les retardataires se verront infliger des amendes et des pénalités de retard.

Depuis 2004 la Cnas a opté pour l'informatique. Ainsi, pour la déclaration mensuelle d'une entreprise faisant travailler moins de cinq employés ou le formulaire de déclaration trimestrielle pour les entreprises plus importantes et faisant travailler plus de cinq employés, la demande se fait par Internet.

Il suffit que l'employeur se rapproche de la caisse pour se voir attribuer un mot de passe sécurisant son compte et en un clic il déclare depuis sa voiture, son domicile, son bureau...ses cotisations. Selon le directeur de la caisse de Bouira, les années 2017-2018-2019 seront les années du recouvrement.

Le grand nombre de départs à la retraite est un facteur qui aura sensiblement déséquilibré les caisses d'assurance, mais aussi de retraite. Ainsi, l'Algérie est passée de cinq actifs qui cotisent pour un retraité à deux actifs pour un retraité. Les objectifs recherchés sont multiples. En effet, parce que la cotisation est obligatoire et édictée par la loi, l'employeur est donc tenu par l'obligation de déclarer ses employés et de les assurer contre les risques. La déclaration donc concerne toute forme d'activité payée en contrepartie d'un effort. Il peut s'agir donc, d'une activité de service, d'une activité productrice, d'une activité commerciale... cette déclaration est un minimum requis. Grâce au portail mis à la disposition des assurés, le déclarant peut remplir ses formulaires depuis sa maison ou son bureau.

Cette méthode d'ores et déjà met fin aux longues chaînes et pertes de temps d'il y a quelques années. Les autres avantages sont la fiabilité, la rapidité, l'exactitude des informations portées et la facilité dans la manipulation.

La Cnas précise aussi qu'une fois l'opération clôturée, des brigades sortent sur le terrain vérifier les déclarations. Pour Bouira, et jusqu'au 18 janvier, 5512 employeurs sur 7000 recensés ont déjà envoyé leurs déclarations d'assiettes salariales respectives.

Les quelques cas qui restent peuvent être ceux de sociétés à

l'arrêt ou de contractuels mis au chômage après la fin des travaux... quelquefois, l'employeur qui arrête de travailler ne bloque pas son registre d'activité, d'où plusieurs problèmes par la suite avec la Cnas ou Casnos, avec les impôts.

Grâce à cette informatisation ou numérisation la Cnas a fait un grand pas.

Même si beaucoup de sujets restent posés comme la révision du barème de remboursement, la nomenclature des médicaments remboursables et les non-remboursables, les visites médicales et avis du médecin sur des prescriptions faites par des professeurs...en informatisant la déclaration d'assiette salariale, la Cnas met un terme à cette attestation d'activité salariale que le fonctionnaire ou employé doit déposer chaque année pour activer sa carte Chifa. L'employé qui omet de déposer sa DAS ne pourra pas percevoir des prestations, comme les allocations familiales, le remboursement des honoraires des médecins, et il ne pourra pas postuler à la retraite plus tard puisque 18% de la cotisation va à la CNR.