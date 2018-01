L'ASSAINISSEMENT DU FONCIER AGRICOLE A ÉTÉ BÉNÉFIQUE POUR LE SECTEUR 25 000 hectares de terres récupérés

Par Abdelkrim AMARNI -

La wilaya de Batna, un modèle à suivre dans la production avicole.

Lors d'une tournée de travail et d'inspection effectuée hier dans la wilaya de M'sila, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a indiqué que «25 000 hectares de terres agricoles ont été restitués jusqu'à aujourd'hui», dans le cadre de l'opération d'assainissement du foncier agricole.

En inspectant la laiterie «El Hodna», et en réponse à une préoccupation d'un agriculteur, le ministre a souligné que la préservation du foncier agricole était «la mission de tous les services et les Chambres de l'agriculture notamment».

Il a appelé à re-dynamiser les commissions de daïras chargées de préserver le foncier et de régulariser les exploitations agricoles. Bouazgui a fixé le mois de mars prochain «comme date butoir» pour l'organisation des diverses filières agricoles. Il n'a pas manqué de souligner l'impact très positif de cette mission sur la production agricole.

A cet effet, il a instruit de «mieux valoriser la filière avicole» en insistant sur la vocation de cette filière «prometteuse et génératrice de richesse».

Le ministre a ainsi cité la wilaya de Batna comme le «modèle national à suivre dans l'organisation et la production avicole».

Première wilaya productrice d'oeufs du pays avec 1,49 milliard d'unités en 2016, Batna figure aussi parmi les premières régions productrices de poulets de chair et viandes blanches avec, en 2016, une production de 438 263 quintaux et un parc avicole de 20,5 millions de poules de chair, 6,1 millions de poules pondeuses et 465 000 de dindonneaux.

Le commis de l'Etat a également affirmé «qu'il n'y a pas eu de recul dans l'activité agricole à l'échelle nationale» et que «l'Algérie n'était pas loin pour assurer sa sécurité alimentaire». Il a, à cette occasion, appelé à conjuguer les efforts de tous les intervenants pour concrétiser les objectifs prometteurs tracés.

Le ministre a soutenu que la création d'une instance pour le suivi de l'évolution de la production agricole, son évaluation et l'établissement des perspectives du secteur est en mesure de «donner plus de visibilité» à chaque filière du secteur de l'agriculture.

«La valeur de la production agricole nationale est actuellement de l'ordre de 3 000 milliards de DA et peut atteindre à moyen terme jusqu'à 7 000 milliards de DA avec le suivi et la coopération entre les services et les Chambres de l'agriculture», a considéré le ministre.

Il a ajouté que l'Etat continuera d'assurer le suivi et le soutien de toutes les initiatives versant dans la mise en valeur des terres agricoles et l'augmentation de la production.

Le programme de travail du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche comprenait la visite de deux exploitations agricoles privées situées dans la commune de Khoubana.

Ces deux unités agricoles sont spécialisées dans la production de la céréaliculture et l'élevage bovin. Une exploitation privée oléicole dans la commune d'Oultem figurait au programme.