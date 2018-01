DISTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX Des mécontents à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Un sit-in a été observé, hier, devant le siège de la wilaya par les citoyens exclus de l'attribution.

Plusieurs chefs de famille expriment, de diverses manières, leur mécontentement, suite à leur exclusion du tirage au sort ayant permis de sortir avec la liste définitive des bénéficiaires des 1828 logements sociaux sis dans deux sites différents de la ville de Tizi Ouzou. Pour rappel, l'opération en question s'est déroulée jeudi dernier au siège de l'Opgi. Trois parmi ces postulants éliminés se sont même adonnés à une exhibition de menace de suicide afin d'attirer l'attention des médias et des autorités quant à la nécessité que leurs noms y figurent. Il s'agit, en effet, de citoyens, pères de familles nombreuses vivant dans des conditions sociales extrêmement précaires, a-t-on appris.

Ce sont des cas de citoyens vivant entassés à plusieurs dans une seule et unique chambre. Et ils n'ont survécu ces dernières années que dans l'espoir de figurer sur la liste rendue publique jeudi dernier. Mais après le tirage au sort, ils ont été éliminés par la malchance. Or, ils se trouvent qu'ils avaient misé tous leurs espoirs sur ces projets, surtout après que leurs noms ont figuré sur la liste préliminaire, mais non-définitive. Bien entendu, les trois personnes ayant brandi la menace de se donner la mort par immolation ont renoncé à le faire. On ne sait pas encore si les autorités les ont contactées pour étudier leur cas qui semble être un peu spécial et mériterait que l'on s'y penche sérieusement pour extirper leur famille des conditions de vie lamentables dans lesquelles elles survivent. Par ailleurs, un sit-in a été observé, hier, devant le siège de la wilaya par les citoyens exclus de l'attribution. Rappelons que jeudi dernier, le siège de l'Office de promotion et de gestion immobilières a été pris d'assaut par des centaines de citoyens postulants au programme de logements sociaux dans la daïra de Tizi Ouzou. Ils devaient être présents à temps car les responsables de l'Opgi ont décidé de procéder au tirage au sort des bénéficiaires de manière publique pour éviter toute mauvaise interprétation et les contestations habituelles. Mais compte tenu du nombre élevé de postulants, le tirage au sort s'est déroulé dans un climat de cacophonie généralisée. Les choses ont fini par rentrer dans l'ordre bien entendu, jeudi dernier, en fin de journée. Notons que le nombre global de personnes ayant bénéficié de cette première opération est 1828 alors que les dossiers des 352 restants seront traités plus tard. Il y a lieu de souligner par ailleurs que ce travers d'examen des dossiers et de tirage au sort est accompli en présence d'une commission multisectorielle constituée de représentants de la wilaya, la daïra, la mairie, l'Opgi, la direction de l'action sociale de la wilaya ainsi que la Caisse nationale du logement (CNL), sans oublier bien sûr les délégués des comités de quartiers. Et bien entendu, un huissier de justice, indispensable dans ce genre de tâches. Les décisions de pré-affectation seront envoyées aux bénéficiaires dans les tout prochains jours, a-t-on appris. Quant à la remise des clés, elle interviendra une fois les travaux touchant à la voirie terminés. Les bénéficiaires de ces logements habiteront désormais à Oued Falli ou au niveau du pôle d'excellence, à l'entrée ouest du chef-lieu de wilaya.