NOUVEAU BARÈME DE COTISATION À LA CASNOS Des commerçants s'insurgent

Par Bouzid CHALABI -

Le montant des cotisations se calcule sur la base du chiffre d'affaires réalisé par les non-salariés pour éviter de se retrouver devant des aberrations.

Le seuil de cotisation à la Caisse nationale d'assurances sociales des non-salariés a été fixé à 45 000 DA par an et est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018 au lieu de 35 000 DA auparavant. Une hausse qui n'a pas été du goût de nombreux commerçants et artisans, notamment ceux dont le chiffre d'affaires est de cinq fois supérieur au nouveau seuil de cotisation. Certains d'entre eux, qui participaient à la 4ème session du conseil national de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) qui s'est tenu hier à Alger, ont voulu mettre à profit cette occasion pour manifester leur mécontentement. Ce que d'ailleurs le secrétaire général de l'Ugcaa, Salah Souilah, qui présidait la conférence, a deviné puisqu'en invitant le DG de la Casnos, Youcef Chawki Acheuk, à prendre la parole, il a lancé à la salle «Voilà le responsable que vous attendiez tous!». Ce n'était que partie remise dans la mesure où le DG n'a pas soufflé mot sur la pomme de discorde, se contentant de glorifier le SG pour «les efforts titanesque qu'il déploie depuis qu'il a pris les rênes de l'Ugcaa pour tenter de convaincre un maximum de commerçants et d'artisans à s'affilier à la Casnos» a-t-il souligné. Interpellé en marge de la conférence par les journalistes pour en savoir un peu plus sur le nouveau seuil de cotisation et de son refus par de nombreux commerçants, le DG n' a pas hésité à faire rappeler que le montant des cotisations se calcule sur la base du chiffre d'affaires réalisé pour éviter de se retrouver devant des aberrations». Et de révéler dans ce sens:«Est-ce que vous trouvez logique qu'un commerçant d'une petite commune de l'arrière-pays soit indexé comme celui de la capitale». Le DG s'est dit par ailleurs étonné de lire sur la Toile des commentaires de commerçants «qui en réalité ne cherchent qu'à induire en erreur une grande frange de commerçants et ainsi créer une polémique entre la Casnos et les commerçants». Et pour clore ce chapitre il dira «pour ceux qui se sentent lésés de se rapprocher de leurs agences où ils recevront les explications nécessaires». Acheuk Youcef Chawki s'est aussi prononcé sur l'état financier de la Casnos. On apprendra ainsi de ce dernier que la Casnos est en parfaite santé financière. «Cela est surtout dû à la croissance continue du nombre de cotisants à la caisse» a t-il précisé. Concernant le nombre actuel d'affiliés à la Caisse d'assurances sociales des non-salariés (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) le DG a fait savoir que la Casnos compte 2 000 000 d'affiliés soit presque le même nombre d'adhérents à l'Ugcaa.

Pour en revenir à la tenue de la 4ème session du conseil national de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, elle avait comme ordre du jour la préparation du programme des festivités pour commémorer la Journée nationale du commerçant le 28 janvier prochain. Une date symbolique puisque il y a 61 ans les commerçants algériens de l'époque avaient décidé de concert une grève de six jours par une décision du Front national de Libération (FLN). Soulignons enfin que lors de cette session un bon nombre de secrétaires généraux de wilayas de l'Ugcaa ont lu leur rapport d'activité correspondant à l'exercice 2017, il s'en est suivi après un débat où il a été admis que les commerçants se doivent de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.