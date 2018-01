LE DOCTEUR TAILEB, REPRÉSENTANT DU COLLECTIF DES MÉDECINS RÉSIDENTS (CAMRA), À L'EXPRESSION "Nous ne renoncerons pas"

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le docteur Mohammed Taileb du Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra), nous fait part de ses réactions suite à l'installation, par le ministère de la Santé, du comité intersectoriel devant prendre en charge les revendications des médecins résidents. Il s'est également exprimé sur le mouvement de protestation de son collectif, initié depuis près de trois mois.



L'Expression: Le comité intersectoriel pour la prise en charge de vos revendications a été installé hier, quel constat dressez-vous de cette réunion?

Docteur Taileb: En toute franchise, cette réunion a été une très grande déception et bien en deçà de nos attentes. En fait, nous nous sommes très vite rendu compte que la présence de certains individus n'était absolument pas nécessaire, et pour cause, ces derniers, en sus de n'avoir aucun pouvoir décisionnel, ne sont même pas au courant du fond de notre plate-forme de revendications. A se demander ce qu'ils faisaient là. Par ailleurs, je tiens à être ferme là-dessus; les médecins résidents n'ont besoin d'aucun intermédiaire pour faire valoir leurs droits les plus élémentaires. J'insiste, seul le Collectif du Camra en a la légitimité, et jusque-là, les actions initiées par celui-ci ont eu une finalité inespérée. Cela démontre l'effectivité de notre mouvement qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. D'un autre côté, nous avons jugé que ce rendez-vous n'était aucunement une réunion de travail, comme on l'aurait souhaitée. On nous a gratifiés du même vieux discours nous promettant de prendre en charge nos doléances et sans plus. Nous avons ainsi abordé entre autres les questions liées à la réduction de la durée du service civil, le droit de maîtrise lors de ce service, le logement, le regroupement familial, le plateau technique, mais encore la prise en charge de la formation. Cela dit, j'irais jusqu'à dire que cette réunion n'a été rien d'autre qu'une perte de temps.



Pensez-vous justement que ledit comité pourrait être d'un quelconque apport à la satisfaction de vos exigences?

A vrai dire, je reste perplexe quant au champ d'action de ce dernier. Je veux dire par là, l'absence d'un pouvoir décisionnel. Je cite à titre d'exemple, la présence du Syndicat national des praticiens de la santé publique à cette réunion. Car, comme je l'ai préalablement souligné, le Snpsp semble déconnecté de la réalité de notre situation, ne faisant que mettre en avant les conditions des médecins généralistes eux-mêmes. S'ajoute à ça le fait que ce syndicat n'a aucun poids et n'est de ce fait pas en mesure de statuer sur telle ou telle question. Preuve en est, il peine déjà à prendre correctement en charge les réels besoins des médecins qui y sont affiliés. D'un autre côté, le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu) avait également signé sa présence. Je ne vois franchement pas l'utilité de la présence de deux syndicats.



Concrètement, pensez- vous que le gouvernement cédera sur la question du service civil si vous maintenez votre pression?

J'estime qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où il est hors de question de reculer. Notre espoir se fait grand, quant à une réponse favorable de la tutelle au sujet de l'abrogation du caractère obligatoire du service civil. Il est inconcevable d'envoyer des résidents dans certaines régions reculées du pays, sans aucune prise en charge. Et pour couronner le tout, dans des établissements hospitaliers dépourvus de toute commodité. Je ferais remarquer qu'avant d'envisager d'y affecter des médecins, il faudrait d'abord penser à les doter des moyens matériels nécessaires, car faut-il encore insister, ces deux aspects vont de pair. J'ajouterais encore que rien n'a jamais été opéré afin d'assurer au citoyen une couverture sanitaire adéquate. Cette situation touche tout autant les médecins résidents que les citoyens qui n'ont d'autres choix que de se soigner dans ces hôpitaux. Il n'y a pas suffisamment de mots pour décrire ces conditions. Sinon, trouvez-vous normal que dans un service ne possédant qu'un seul scanner il y ait quatre radiologues? Une situation qui, pourtant, n'est pas sans être ignorée par les autorités concernées. En choisissant d'affecter le plus de médecins chez les directeurs les plus influents, et ce au détriment des moins favorisés. Par ailleurs, il faut savoir que le médecin algérien en général souffre tant sur le plan social que professionnel. Vous imaginez-vous que la prime de garde d'un chirurgien qui sauve des vies ne soit estimée qu'à 2600 DA? Comment peut-on exiger d'un médecin qu'il soit rentable après ça!



Des perturbations ont été perceptibles au niveau des hôpitaux suite à votre mouvement de grève, mesurez-vous l'ampleur de votre action?

En premier lieu, je tiens à dire que nous refusons catégoriquement d'être désignés comme le bouc émissaire dans cette affaire. L'origine de toute cette cacophonie est tout simplement le fruit de la gestion chaotique qui caractérise le secteur de la santé depuis bien longtemps. Nous agissons en notre âme et conscience, notre intention de changer les choses est en grande partie motivée par le fait de voir des malades mourir bêtement à cause de l'absence de moyens lesquels dans d'autres circonstances ne connaîtraient jamais un tel sort. Alors, cessons de mettre tout ce qui ne va pas dans le secteur sur le dos du médecin. Je vous informe par ailleurs, que la situation n'ira pas en s'arrangeant avec d'une part, les paramédicaux qui poursuivent leur débrayage et d'autre part, les spécialistes qui ont pris la décision d'entamer à leur tour une grève prochainement. Cela aura sans doute des conséquences plus fâcheuses encore pour ce secteur. Toutefois, nous sommes obstinés à faire bouger les choses, et c'est en agissant qu'on arrivera à le faire, pour le bien-être de tous.