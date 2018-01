RÉCUPÉRATION DES ARCHIVES ALGÉRIENNES EN FRANCE Le processus mis en marche

Par Saïd BOUCETTA -

Ces archives cachent des informations susceptibles de confirmer les accusations de crimes contre l'humanité.

L'Algérie et la France ont convenu de la mise en place d'un Comité bilatéral spécifiquement dédié à hâter la restitution par la France à l'Algérie d'une partie de ses archives. Cette instance intergouvernementale qui a été mise en veilleuse ces dernières années, a été réactivée récemment, avec la mission de finaliser le dossier une bonne fois pour toutes. Elle va d'ailleurs se réunir dans les prochains jours, ce qui constitue en soi, une avancée notable dans cette question des relations algéro-françaises restée pendante, eu égard à sa nature sensible. Cela dit, la partie algérienne n'en démord pas et revient à la charge à chaque fois. «On a essayé avec les autorités françaises d'avancer dans toutes les questions, et parmi lesquelles figure aussi le rapatriement des crânes des martyrs algériens placés dans un musée en France», a souligné Abdelkader Messahel, hier, à la Radio nationale.

Pour donner du sens à l'action de l'Etat algérien qui semble mieux coordonner avec Paris, «une démarche a été entreprise à notre niveau en même temps qu'une procédure interne à la France. Elle sera donc mise en branle conformément aux engagements qui ont été pris par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite en Algérie le 6 décembre dernier», précise le ministre des Affaires étrangères.

Rappelons que le président français avait annoncé son intention de signer le décret présidentiel qui autorisera le transfert des crânes des martyrs algériens du Musée de l'homme, de Paris vers l'Algérie où ils seront enterrés avec les honneurs qui leur sont dus par les autorités de leur pays. Il reste que ce geste de bonne volonté ne suffit pas à solder tout le passé de la colonisation française en Algérie. Les crimes commis par l'armée coloniale devront être mis à jour pour tourner, une bonne fois pour toutes, la douloureuse, mais glorieuse page de la guerre d'indépendance. Or, tout le monde sait que ces archives cachent des informations susceptibles de confirmer les accusations de crimes contre l'humanité que la France officielle continue de nier.

Le président français a promis de regarder le passé en face, pour ouvrir une nouvelle page avec l'Algérie. Sa sincérité sera appréciée à l'aune de l'efficacité du travail du fameux Comité bilatéral.