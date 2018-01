16.000 LOGEMENTS LSP EN SOUFFRANCE Le plan d'action de Temmar

Par Salim BENALIA -

Les chantiers peinent à trouver leur rythme de croisière

Pour que l'argent des souscripteurs ne soit pas dévoyé et que la cadence dans les chantiers s'accélère, Temmar joue la carte de la sécurité et énumère un canevas de mesures à même de rassurer les promoteurs et de favoriser l'avancement des travaux sur les chantiers.

Selon le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, les travaux de réalisation de plus de 16.000 logements promotionnels aidés et participatifs accusent un retard dans quasiment la totalité du territoire national, soit 46 wilayas. Autant d'unités en souffrance qui requièrent d'urgentes solutions, a-t-il indiqué. Le ministre qui s'exprimait alors qu'il présidait la cérémonie d'attribution d'attestations d'agrément à 122 promoteurs immobiliers, a précisé que le secteur s'employait à régler les problèmes enregistrés en vue de relancer les projets qui patinent.

Quelque 270 promoteurs immobiliers n'ont pas tenu leurs engagements et 344 chantiers sont à l'arrêt. Parmi les entraves rencontrées, le ministre a cité l'utilisation des fonds des souscripteurs dans d'autres projets, les litiges entre souscripteurs et promoteurs immobiliers portés devant la justice et d'autres problèmes liés au foncier. Pour que l'argent des souscripteurs ne soit pas dévoyé et que la cadence dans les chantiers s'accélère, Temmar joue la carte de la sécurité et énumère un canevas de mesures à même de rassurer les promoteurs et de favoriser l'avancement des travaux sur les chantiers. Il a ainsi invité les promoteurs non inscrits au Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (Fgcmpi) à le faire au cours du premier trimestre 2018. 3508 promoteurs non inscrits au Fgcmpi ont été invités à le faire au cours du premier trimestre 2018, selon le ministre qui a souligné que tout manquement à cette démarche exposera le promoteur à l'annulation de son agrément. Le Fonds avait enregistré 5240 promoteurs immobiliers affiliés sur les 7000 promoteurs agréés, soit un taux de 63%. Sur les 9400 demandes d'agrément introduites au niveau du ministère, plus de 8700 sont en étude (93%), 3864 ont reçu des avis favorables et 337 autres ont été rejetées. Alors qu'un plan ad hoc pour le logement est mis en branle, le premier trimestre 2018 verra également l'élaboration de trois fichiers devant recenser les promoteurs immobiliers, les bureaux d'études et les maîtres d'oeuvre, pour connaître les capacités et compétences de chaque promoteur.

L'opération de recensement qui a atteint 90% pour le fichier des maîtres d'oeuvre et plus de 60% pour celui des bureaux d'études se poursuivra jusqu'à fin mars prochain. Plus de 3700 maîtres d'oeuvre ont été recensés contre 6227 projets de construction, apprend-on de même source. Pour sa part, le Fgcmpi a enregistré 150.000 unités réalisées par les promoteurs qui y sont affiliés, dont 50.000 unités dans le cadre de la promotion libre. Le programme de réalisation du programme de 70.000 unités Logements promotionnels aidés nécessite selon le ministre 7000 promoteurs immobiliers qui seront sélectionnés selon leurs compétences. Temmar rassure néanmoins les promoteurs au profit desquels il met de nouvelles mesures incitatives, dans le cadre de la formule du logement promotionnel aidé (LPA). Ces mesures permettront aux promoteurs immobiliers de réaliser un profit matériel à même de leur permettre de surmonter les difficultés financières qui entravent parfois l'achèvement des projets, a précisé Temmar. Ces mesures, qu'inclura le décret exécutif relatif à la formule LPA, ouvriront la voie à de nouvelles activités et permettront d'alléger le budget de l'Etat, selon le ministre. Il s'agit, a-t-il dit, d'assurer le financement des projets par l'affectation de l'ensemble des ressources via la Caisse nationale du logement, (CNL) précisant que les honoraires des promoteurs seront réglés progressivement en fonction du taux d'avancement du projet. Cette opération se déroulera sous le contrôle de la Caisse nationale du logement et le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (Fgcmpi).

Concernant le prix du logement, le ministre a fait savoir que le prix du mètre carré avait été fixé à 50.000 DA, hors valeur du foncier. Une recommandation en cours d'élaboration, à cet effet, entre les ministères des Finances et de l'Habitat sera signée dans les prochaines semaines, a indiqué Temmar. Il s'agit également de permettre aux promoteurs immobiliers de réaliser des surfaces commerciales en vente libre représentant 20 à 25% de la superficie globale du projet, ainsi que des sous-sols en vente libre, qui leur permettent de bénéficier de ressources financières. Le souscripteur pourra, pour sa part, demander des modifications additionnelles avant la réception de son logement à travers une entente avec le promoteur concerné et le directeur local de l'habitat sur les coûts de ces modifications, et ce pour éviter des changements ultérieurs au niveau d'appartements réalisés et générer par la même des nuisances au voisinage.

Le ministre a instruit, par la même occasion, les commissions des wilayas de remplacer les promoteurs immobiliers se trouvant en difficulté de réalisation ou dont les chantiers se trouvent à l'arrêt, et de faciliter les procédures administratives au profit des promoteurs actifs.