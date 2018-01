SI EL HACHEMI ASSAD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU HCA "Yennayer a été célébré partout avec faste"

Par Madjid BERKANE -

«C'est la première fois que nous célébrons le Nouvel An berbère avec autant de faste et d'enthousiasme», a déclaré Assad.

S'exprimant hier en marge du Café littéraire du HCA consacré dans son premier numéro en 2018 au moudjahid Mohamed Boudaoud à l'occasion de la publication de son livre «Les armes de la liberté» en tamazight, Si El Hachemi Assad secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), a indiqué que Yennayer 2968 a été célébré partout avec faste et enthousiasme cette année. «C'est la première fois que nous célébrons le Nouvel An berbère avec autant de faste et d'enthousiasme», a-t-il souligné, en précisant que plusieurs départements ministériels, autorités locales et mouvement associatif ont contribué au programme des célébrations. Commentant en outre la publication du livre de Mohamed Boudaoud que le HCA a coédité avec la maison d'édition «Rafar» dirigée par Bouzid Rachid, Si El Hachemi Assad a fait savoir que la traduction des livres d'histoire en tamazight s'inscrit dans la démarche globale du HCA ayant débuté en 2016 et visant à rendre disponibles les livres écrits en arabe et en français en tamazight pour les lecteurs amazighophones.

«La traduction des livres d'histoire vient après la traduction des livres de littérature (275 titres) et ceux des lexiques», soulignet-il, en ajoutant que le livre de Mohamed Boudaoud est le premier d'une longue série. L'atelier de traduction des livres vers tamazight a, selon le conférencier, de beaux jours devant lui.

«La raison est que le HCA a eu le feu vert de la part des pouvoirs publics quant à faire participer désormais les maisons d'édition privées dans la coédition», indiquera Assad. S'exprimant pour sa part quant à cette initiative, le moudjahid Mohamed Boudaoud dit Si Mansour durant la révolution, a souligné que c'est un pur bonheur pour lui de voir enfin son livre écrit dans sa langue maternelle. «C'est un rêve qui se réalise pour moi. Je peux quitter maintenant ce bas monde tranquille», a-t-il dit sous l'émotion.

Le livre «Les armes de la liberté» raconte, selon Mohamed Boudaoud, des faits historiques d'une importance extrême qui doivent être connus par tous les Algériens instruits dans les trois langues.

«Les armes de la liberté» relate en effet, fera savoir Mohamed Boudaoud, l'aventure des moudjahidine algériens dans la fabrication des armes durant la révolution au Maroc. Mohamed Boudaoud qui fut chef de ces moudjahidine a indiqué que lui et ses collègues passaient des mois entiers dans des sous-sols pour fabriquer ces armes. «Nous avons pu fabriquer plus de 5000 mitraillettes et 100.000 chargeurs que nous avons envoyés pour les responsables de la révolution dans la 5 eme Région», témoigne Mohamed Boudaoud, en soulignant que lui et ses camarades vivaient durant toutes ces années-là, de nuit comme de jour, sous la peur d'être découverts par les espions de l'armée française au Maroc. «Cette peur et angoisse ont poussé certains moudjahidine- des jeunes ne dépassant pas 25 ans- à se suicider», regrette-t-il. Le livre «Les armes de la liberté» qui portera désormais en tamazight le titre «Imrigen n telili», relate aussi le voyage de ces moudjahidine en Yougoslavie, après l'indépendance, pour parfaire leurs connaissances en la fabrication des armes.

«Le voyage de ces moudjahidine en Yougoslavie n'a pas duré malheureusement longtemps», a déploré l'invité du Café littéraire du HCA, invitant les lecteurs à lire son ouvrage pour découvrir les raisons. Présents dans la salle, l'enseignant universitaire Syphax N'ait Chaabane, auteur de la traduction et Rachid Bouzid directeur de la maison d'édition Rafar, ont souligné que l'initiative du HCA de traduire les livres de l'histoire en tamzight, est une excellente idée, car elle va enrichir les bibliothèques. Parlant de la traduction du livre de Mohamed Boudaoud, Syphax N'ait Chaabane a souligné que le travail de la traduction ne lui a pas causé beaucoup de difficultés.

«La disposition de tamazight d'un dictionnaire m'a aidé énormément», s'est réjouit l'enseignant universitaire, en exprimant sa disponibilité à traduire davantage de livres à l'avenir. De son côté, Bouzid Rachid a indiqué que c'est un honneur pour sa maison d'édition de participer à la vulgarisation de l'histoire algérienne dans toutes les langues et plus précisément en tamazight.

Le directeur de la maison d'édition Rafar a saisi par ailleurs l'occasion pour saluer l'initiative du HCA d'impliquer les maisons d'édition privées dans la traduction des ouvrages.