BELOUIZDAD ET EL HAMMA Vers le réaménagement des quartiers

Les quartiers Belouizdad (ex-Belcourt) et El Hamma d'Alger et leurs façades maritimes feront l'objet d'une vaste opération de réaménagement au titre d'un projet pilote que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville veille à finaliser, a annoncé hier le ministre du secteur, Abdelwahid Temmar. Dans une déclaration à l'APS, à l'issue de l'audience accordée à la chef de l'unité Etats arabes au centre du patrimoine mondial de l'Unesco, Nada Al Hassan, Temmar a indiqué que cette opération, première du genre, vise à donner une nouvelle touche esthétique aux deux quartiers qui s'étendent sur une superficie de près de 10 ha, sans toutefois avancer une date précise pour le lancement des travaux. Ledit projet permettra, selon lui, de restaurer le tissu urbain au niveau de Belouizdad et d'El Hamma et de construire de nouveaux immeubles, en sus de l'aménagament d'espaces verts. Temmar a affirmé qu' «en cas de succès de ce projet devant être réalisé avec la participation des autorités locales de la wilaya d'Alger, l'expérience sera généralisée à d'autres régions du pays».