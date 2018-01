ABDELHAMID MEROUANE, PRÉSIDENT HONORAIRE DE L'UNION DES INGÉNIEURS PALESTINIENS "L'Algérie est capable de réconcilier le Hamas et le Feth!"

Par Madjid BERKANE -

Les Palestiniens doivent s'unir pour combattre leur seul ennemi Israël

«La médiation de l'Algérie est très attendue par les Palestiniens en ces moments décisifs, car la déclaration de Trump... a réuni de nouveau les Palestiniens», a fait observer le conférencier.

«L'Algérie est le seul pays arabe pouvant réconcilier les mouvements palestiniens Hamas et Feth en ce moment.» La déclaration est de Abdelhamid Merouane, président honorable de l'Union des ingénieurs palestiniens et ex-président de la Fédération internationale des ingénieurs qui était, hier, l'invité du Conseil de la nation pour animer une conférence autour du thème «La question d'El Qods entre les décisions onusiennes et la décision américaine: quel avenir?». «La voix de l'Algérie est respectée et entendue de tous les Palestiniens», a expliqué Abdelhamid Merouane, en rappelant qu'il n'y a que l'Algérie qui soutient la cause palestinienne sans rien attendre en contrepartie parmi les pays arabes. «La médiation de l'Algérie est très attendue par les Palestiniens en ces moments décisifs, car la déclaration de Trump sur la reconnaissance d'El Qods comme capitale d'Israël a réuni de nouveau les Palestiniens», a fait observer l'invité des sénateurs, indiquant que tous les courants palestiniens sont prêts désormais à enclencher ensemble la bataille d'El Qods.

«Les Palestiniens sont maintenant prêts même pour la confrontation armée», dira-t-il, en regrettant toutefois, le manque d'armes chez ces derniers. «La décision de Trump a suscité par ailleurs, une adhésion et une sympathie sans précédent, auprès des pays et des peuples du monde entier», a signifié l'ex-président de la Fédération internationale des ingénieurs. Abdelhamid Merouane qui est revenu longuement dans sa conférence sur la genèse de la cause palestinienne, s'est arrêté par ailleurs, pour dénoncer la dislocation des pays arabes qui pour une raison ou une autre, ont fini pratiquement tous par tourner le dos à la question palestinienne. L'administration américaine qui a planifié tout cela a réussi à déchirer quatre pays arabes, à savoir la Tunisie, l'Egypte, l'Irak et la Lybie. En affaiblissant ces pays, les Etats-Unis et leurs alliés ont renforcé, fera remarquer le conférencier, davantage Israël. «L'affaiblissement des pays arabes s'inscrit aussi dans le conflit des grandes puissances pour la domination du monde», a-t-il indiqué en outre. Pour Abdelhamid Merouane, les pays arabes sont non seulement tombés dans le piège de l'administration américaine et de leurs alliés, mais aussi se sont créés naïvement un autre ennemi, en l'occurrence l'Iran. L'Iran pour le conférencier n'a jamais été un ennemi pour les pays arabes. «L'Algérie est le seul pays arabe qui a compris ça», a regretté l'invité des sénateurs, en rappelant le rôle majeur que l'Algérie a joué dans le dénouement du conflit irano-irakien. Le président honoraire des ingénieurs palestiniens s'est attardé par ailleurs sur la question du fait que le monde se dirige vers une troisième guerre mondiale. La position de la Russie et de la Chine contre l'administration américaine en Syrie, est un signe fort de ce scénario, pour le conférencier. «L'administration américaine qui n'a pas de principes, mais uniquement des intérêts, a déjà trompé la Russie et la Chine dans l'invasion de la Lybie», a relevé le conférencier. «Ces dernières sont en train, de par leurs positions, se venger des Etats-Unis», mentionne-t-il. Ouvrant le débat, beaucoup de sénateurs et invités ont posé des questions au conférencier. A la question: «Pourquoi la Palestine n'a pas encore jugé utile de porter plainte contre Trump auprès de la Cour internationale de lutte pour les crimes contre l'humanité?» Abdelhamid Merouane a indiqué que l'administration américaine contrôle cette dernière et la Palestine n'est pas encore considérée comme un pays à part entière par cette organisation. Sur la question de savoir pourquoi les frères palestiniens ont du mal à s'entendre contre l'ennemi sioniste, l'invité des sénateurs dira que lui-même ignore les raisons. Quant à l'éventualité de quitter le territoire d'El Qods au cas où Israël s'accaparerait tout le foncier, Abdelhamid Merouane a fait savoir que les Palestiniens sont prêts à tout sauf quitter leur territoire. «Les Palestiniens connaissent très bien ce que signifie le statut d'un réfugié», a-t-il tranché. Il est à noter que le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah et le ministre de la Culture ont assisté à la conférence.