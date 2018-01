9ES JOURNÉES DU GRTG À ANNABA Les performances d'un groupe solide

Par Wahida BAHRI -

Le président-directeur général du groupe Sonelgaz

La Sonelgaz a déployé 20 000 km de réseau gaz pour l'alimentation des populations de toutes les wilayas du pays.

Initiée par la Société algérienne de gestion du réseau de transport gaz (Grtg), en présence du président directeur général du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, la cérémonie a été dédiée à l'actif des 39 filiales Sonelgaz, 100% algériennes, opérant sur tout le territoire national, afin de conduire et jusqu'à l'horizon 2020, tous les projets d'investissement qualifiés de promoteurs. Une célébration coïncidant, notons-le, avec la tenue des travaux des 9es journées de la Grtg, organisées à Annaba, sous le thème ««Solutions pour un développement durable». Ce dernier d'ailleurs, a eu trait lors des différentes interventions des orateurs, aux capacités du groupe Sonelgaz quant à la satisfaction des besoins en gaz et électricité dans toutes les régions du pays. Faisant du service public, la raison d'être du groupe à travers l'approvisionnement du marché national en énergie gazière. Le P-DG du Grtg, a mis en avant, l'exemple des 12 communes de la wilaya de Annaba raccordées au réseau de gaz naturel. L'intervenant a également souligné que dans ce contexte, son organisme ne lésine pas sur les moyens et les efforts, pour maintenir l'intégrité de leur réseau, dont la longueur dépasse les 19 200 km et qu'ils poursuivent le développement de leurs infrastructures gazières afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement. En attendant la concrétisation de ces propos, plusieurs zones et localités des communes de la wilaya, ne sont toujours pas raccordées au réseau gaz... Outre, le bilan de la gestion du réseau de transport du gaz, la cérémonie d'ouverture des travaux des 9es journées du Grtg assistées par Mohamed Arkab, P-DG du groupe Sonelgaz en présence du wali et du P-DG du Grtg à la cérémonie, a été consacrée à la remise de trois trophées récompensant respectivement les meilleurs districts de Tiaret, Bouira et Saïda.

La rencontre a également été marquée par la promotion de deux cadres du Groupe Grtg et l'octroi de décisions de nomination au profit de 16 cadres supérieurs et des tableaux d'honneur au profit de 63 agents. En marge de l'événement fêté en grande pompe, Mohamed Arkab président du groupe Sonelgaz, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs points, relevant de son secteur.

Le commis de l'Etat a évalué l'avancement des projets en cours de réalisation dans le secteur de l'électricité et du gaz et a dégagé les perspectives de développement de ce secteur. Dans une déclaration éclair, Mohamed Arkab a précisé que l'objectif de sa visite à Annaba a pour but de préparer l'été 2018 et de prendre connaissance du programme des opérations de développement relevant de son département jusqu'à l'horizon 2024. Un calendrier qui comporte des projets en cours de réalisation, sur lesquels le P-DG du groupe Sonelgaz a beaucoup insisté. Tel le projet destiné à l'alimentation en énergie, de la nouvelle ville de Draâ Errich. Le commis de l'Etat a, sur place, assuré que certains de ces projets seront mis en service entre 2018 et 2019. «Toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser l'alimentation en gaz naturel de la nouvelle ville à partir d'un gazoduc d'une longueur de 30 kilomètres en cours de réalisation avec un taux d'avancement des travaux de 50%», devait-il indiqué. Lors de son inspection, Mohamed Arkab s'est rendu à El Hadjar, où il a procédé à la mise en service d'un poste d'énergie électrique de répartition. Ce dernier avec trois autres, dont deux pour la daïra d'El Bouni et un à Sidi Amar, devront améliorer la qualité de service. Quatre postes d'énergie électrique ont été retenus dans le cadre d'un plan d'urgence de la répartition du courant électrique. Se rendant à Lallellick, Mohamed Arkab a visité la cabine mobile d'énergie électrique destinée à sécuriser la consommation des abonnés. Le commis de l'Etat a achevé son périple, par la visite de l'ancienne centrale électrique du port de Annaba, où il a pris connaissance de l'avancement des travaux de son démantèlement.