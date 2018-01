CONDAMNÉ À MORT POUR APPARTENANCE À UN GROUPE TERRORISTE Un homme de 64 ans acquitté

Le tribunal criminel de Mostaganem a prononcé hier un acquittement en faveur d'un condamné à mort dans une affaire d'appartenance et de constitution d'un groupe terroriste armé, d'enlèvement et d'homicide volontaire avec préméditation. Une peine par contumace a été prononcée contre le prévenu (62 ans) dans une affaire de kidnapping et d'homicide d'une personne à Jdiouia (wilaya de Relizane) par un groupe terroriste en 1994. L'accusé a affirmé devant le tribunal qu'il n'était pas présent sur la scène du crime et qu'il n'avait aucune relation avec le groupe terroriste.

Le prévenu, originaire de la wilaya de Relizane avait bénéficié des mesures de réconciliation dans le cadre de la loi de la Rahma au milieu des années 1990 avant d'être surpris par la peine capitale prononcée contre lui en 1998 lors du retrait de son casier judiciaire.