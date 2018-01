RAÏS HAMIDOU Réception partielle du port

Le port de pêche de Raïs Hamidou (Alger) qui a connu des travaux de réaménagement pour l'amélioration des conditions d'accueil des professionnels de la pêche (pêcheurs et commerçants), des visiteurs et des touristes, a été en partie réceptionné en attendant sa livraison intégrale avant la saison estivale 2018, une fois l'aménagement de toutes les structures finalisé, a indiqué Rabia Zerrouki, directrice de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Alger. A la fin de la semaine dernière, le port de pêche de Raïs Hamidou, qui a connu des travaux de réaménagement a été partiellement réceptionné, a affirmé Rabia Zerrouki dans une déclaration à l'APS, soulignant qu'il sera livré intégralement avant la saison estivale 2018. Les travaux de réaménagement se poursuivent actuellement pour la réalisation d'espaces verts, d'aires de jeux et d'espaces pour le sport, outre l'aménagement de la voie médiane du port, au profit des conducteurs (professionnels ou touristes).