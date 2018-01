TRANSPORT AÉRIEN Un avion d'Air Algérie percute des oiseaux

Un avion d'Air Algérie, qui devait assurer hier matin un vol Alger-Paris, a fait demi-tour peu après son décollage à cause d'un problème de moteur provoqué par l'impact d'un volatile, a indiqué le directeur de la division des affaires générales de la compagnie nationale, Reda Toubal Seghir. «Pendant la phase de décollage du vol AH1002 aéroport Houari Boumediene-Roissy-Charles de Gaulle, l'avion a été percuté par des oiseaux dont l'impact a été ressenti par le commandant de bord qui a fait demi-tour pour inspection et ce, en application des procédures de sécurité pour vérifier l'état du moteur», explique le même responsable. Les techniciens de la compagnie, qui ont procédé à une inspection de l'appareil, ont confirmé qu'une opération de maintenance était nécessaire, poursuit-il. En conséquence, Air Algérie a procédé au débarquement des passagers pour les réembarquer à bord d'un autre appareil, assure Toubal Seghir. Pour rappel, à travers le monde, il y a annuellement entre 5 000 et 6 000 incidents causés par des volatiles dans l'aviation civile.