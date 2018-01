RÉGION EST DU PAYS La police "livre" ses chiffres

Par Ikram GHIOUA -

le conférencier lève le voile sur plusieurs crimes

Dans une conférence de presse animée par le commissaire divisionnaire, Mohamed Boubata, au niveau du siège de l'inspection régionale sise la zone industrielle Palma, il a été révélé que le flux au niveau des frontières a été très important durant l'année 2017.

La Police des frontières a enregistré un taux de 5 288 294 entrées et sorties d'Algériens en contreparti de 1 689 097 étrangers soit un taux global de 6 977 391 voyageurs entre Algériens et étrangers. Ce flux s'explique notamment par les périodes estivales, mais aussi lors des fêtes de fin d'année. En effet, beaucoup d'Algériens prennent la route à destination de la Tunisie durant ces intervalles. Mais ce flux est aussi expliqué par les échanges commerciaux entre les deux pays où beaucoup de Tunisiens empruntent la route pour des achats.

Par ailleurs et lors de ce point de presse, le conférencier lève le voile sur plusieurs crimes dont les plus importants ont été enregistrés au niveau de neuf wilayas de l'Est. A Mila, les forces de police ont établi dans leur rapport annuel concernant certaines affaires traitées, qualifiées de qualitatives, six trafics relatifs aux vols de pièces et unités historiques rares.

Il s'agit de 1 455 unités monétaires en or et en bronze qui ont été saisies.

Le même cas a été enregistré à Guelma où la police a procédé à l'arrestation de trois personnes impliquées dans ce trafic grâce à des recherches menées sur les réseaux sociaux. Dans cette affaire, pas moins de 294 unités qui remontent à l'ère de la Numidie ont été récupérées.

A Sétif ce sont 29 unités qui ont été saisies, alors qu'à Khenchela, la police a récupéré 128 unités. Au niveau de la wilaya de Tarf, la police à réussi a mettre fin à un réseau de trafiquants de véhicules avec l'usage de faux papiers. 46 mis en cause ont été arrêtés alors que 46 véhicules ont pu être récupérés.

A Constantine et concernant ce même trafic, la police a arrêté 17 trafiquants sur les 27 composant un réseau international avec la récupération de 14 véhicules. Abordant un autre chapitre lié au trafic de la cocaïne, les forces de la police ont pu résoudre une affaire au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arréridj en arrêtant trois suspects avec une quantité de cette drogue de 82,81 grammes. 270,31 gramme de cette substance ont été saisis, plus 4,10 gr d'héroïne, 213 055 unités de psychotropes, 800,77 gr de kif traité.

Le nombre d'affaires enregistrées est de 20 avec l'implication de 64 personnes. Globalement, les forces de police ont enregistré durant l'année 2017, 75 899 affaires dont 61 752 ont été résolues soit un taux de 81,36%. Parmi ces affaires, 74 sont liées à des homicides volontaires et 4 887 sont liées aux violences contres les femmes dont 4 416 ont été traitées. Le nombre des mis en cause est de 4 765.