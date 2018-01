L'ACCIDENT A FAIT 2 MORTS ET 14 BLESSÉS Un bus de voyageurs se renverse à Adrar

Deux personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées suite au renversement, hier, d'un bus de voyageurs sur la RN 6 à 115 km au nord d'Adrar, a-t-on appris auprès des services de la Gendarmerie nationale. L'accident s'est produit suite à la perte du contrôle, le dérapage et renversement du bus de voyageurs assurant la ligne Adrar-Oran, dans un virage dangereux, sur l'axe de la RN 6 reliant les communes de Cherouine et Sebaâ, a précisé le chargé de communication au groupement territorial de la GN de la wilaya d'Adrar, le commandant Mohamed-Réda Merabet. Les blessés, à différents degrés de gravité, ont été évacués vers les établissements hospitaliers d'Adrar et les corps des deux victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Timimoune, a-t-il ajouté. Une enquête a été aussitôt diligentée par les services compétents, en coordination directe avec les experts de l'Institut national de criminalistique et criminologie de la gendarmerie de Bouchaoui (Alger), selon la même source.