CIRCULATION AUTOMOBILE À CONSTANTINE Un interminable stress

Par Ikram GHIOUA -

La ville connaît des points noirs au niveau de plusieurs zones urbaines.

Le facteur humain est souvent la cause d'accidents de la circulation, même au niveau urbain. C'est en tout cas ce que soulignent les services de sécurité dans leurs différents rapports dans le traitement des affaires relatives aux accidents.

Ceux-là mêmes ne manquent pas l'occasion de mener des campagnes de sensibilisation aux fins d'avertir les automobilistes des dangers qu'ils risquent. Néanmoins, le facteur humain n'est pas la seule cause qui peut être à l'origine d'un drame. La question est destinée dans ce cas aux différentes directions des transports, notamment de Constantine qui est loin d'accomplir son rôle, aussi bien en termes de normes qu'en termes de loi et règlementation.

Pour une ville comme Constantine, censée être une capitale et une importante agglomération, les responsables et «cadres» de la direction des transports ne semblent pas être conscients du stress remarquable que peuvent causer les routes défectueuses et impraticables comme accidents, le problème des ralentisseurs qui ne répondent à aucune norme, l'absence de signalisation ou quand ils existent ils sont très rares. Cela n'écarte pas le manque de discipline des automobilistes qui stationnent sur les trottoirs, au niveau des virages et sur des axes au trafic dense.

Constantine connaît des points noirs au niveau de plusieurs zones urbaines et quartiers.

L'absence des feux rouges laisse l'avantage aux plus audacieux ce qui fait que la priorité ne va pas à qui de droit, comme aux cités du 20 Août, Boussouf, Filali et Ben Boulaïd, sachant que ces quartiers sont remplis de virages dangereux. La route d'El Minia qui connaît de nombreux accidents mortels, située à la cité El Bir et les axes de la nouvelle-ville Ali Mendjeli, sont également des points noirs.

Le professeur Saâdi Ahmed diplômé en urbanise, souligne dans son rapport de mémoire «La circulation dans la ville de Constantine est devenue insupportable en toute saison; la réglementer est loin d'être une affaire simple»!!!

En effet, Constantine étouffe et on est aussitôt découragé de prendre le volant à cause des routes fermées, des bouchons à perte de vue, l'encombrement au niveau des intersections où l'on ne respecte plus les priorités et les bus de gros calibre qui circulent en centre-ville sachant que Constantine est connue pour ses routes étroites. Venons-en maintenant aux routes défectueuses qui ont été à l'origine d'une perte de contrôle du volant causant un dérapage du véhicule, les conséquences sont parfois dramatiques et c'est le cas de la zone industrielle Palma. C'est pratiquement un risque d'emprunter ses axes, surtout que celle-ci connaît des intersections sans traçage ni signalisation et c'est tous les jours que des véhicules se heurtent à ce phénomène. En d'autres termes, c'est une anarchie totale qui s'ajoute aux comportements arrogants de certains automobilistes et pourtant, cela relève d'une simple question, le respect du Code de la route et la réorganisation de la circulation en introduisant des travaux qui ne demandent pas un grand budget, pour améliorer l'état des axes routiers. Constantine attendait beaucoup de la mise en service du tramway et du Transrhumel, mais en définitive la circulation à Constantine demeure un interminable stress.