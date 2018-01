GRÈVE GÉNÉRALE DES COMMERCANTS MARDI PROCHAIN À TIZI OUZOU Les promoteurs Ansej se joindront à l'action

Par Kamel BOUDJADI -

Une grève des commerçants implique en effet des perturbations dans la distribution de plusieurs produits de consommation comme le lait, le pain et d'autres.

Un communiqué conjoint entre l'Ugcaa (Union générale des commerçants et artisans algériens) et le Came (Collectif d'appui à la micro-entreprise) annonce une grève générale pour mardi prochain, le 30 janvier, à travers toute la wilaya de Tizi Ouzou. Selon le même document, les protestataires expriment leur désapprobation de la politique prônée par la Casnos de Tizi Ouzou.

Ces derniers qui annoncent d'ailleurs d'autres actions après celle de mardi prochain, réclament de cette caisse d'assurance des non-salariés le retour de l'ancien système de paiement des cotisations. La nouvelle tarification, estiment-ils, est inéquitable, car l'augmentation des frais de cotisations ne concernent que les commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou. D'autres reproches faits à cette institution sont également partagés par les jeunes promoteurs de l'Ansej et de la Cnac regroupés dans leur collectif, Came. C'est vraisemblablement la raison qui les a réunis avec les commerçants autour d'une action commune, la grève de mardi prochain. Ces derniers appellent la Casnos à cesser le harcèlement des jeunes promoteurs qui n'ont pas pu s'acquitter de leurs cotisations. Des poursuites judiciaires en plus des pénalités sont en cours, affirment des jeunes en difficulté de recouvrement avec les banques, l'Ansej, l'Angem et la Cnac. Ainsi donc, la semaine prochaine, les populations risquent de vivre quelques difficultés durant cette journée. Une grève des commerçants implique en effet des perturbations dans la distribution de plusieurs produits de consommation comme le lait, le pain et d'autres. Les perturbations seront également ressenties dans les écoles, dont les cantines dépendent des commerçants, avec qui des conventions ont été signées. Les petits élèves risquent donc de manger sans pain. Par ailleurs, il est à rappeler que l'Ugcaa vient de se doter d'un nouveau bureau après la dissolution de l'ancien qui a coïncidé avec le 5ème congrès de l'organisation. Samir Djebbar a été nommé coordinateur de la wilaya de Tizi Ouzou conformément aux statuts. La dissolution de l'ancien bureau a également été accompagnée d'un changement de bureau. Celui-ci a d'ailleurs, dans un communiqué, informé les commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou que le nouveau bureau est désormais situé 8, rue des frères Belhadj dans la Nouvelle-Ville. Par la même, le nouveau coordinateur a enjoint l'ancien bureau de remettre tous les bilans ainsi que tous les moyens matériels et immatériels à la disposition du nouveau bureau.

Enfin, notons que le conflit qui a opposé les membres du nouveau bureau à l'ancien a duré plusieurs années. Les deux parties se sont disputé la légitimé et ont réclamé à plusieurs reprises l'intervention des instances nationales.