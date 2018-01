SOUTIEN À INVESTISSEMENT DANS LE TOURISME L'Etat met le paquet

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le tourisme au Sud, l'autre or noir

Les 9es journées du Marketing touristique ont été organisées hier à l'hôtel El Aurassi, à Alger et se poursuivront aujourd'hui.

Le département du tourisme a pour object la création de 2 100 lits d'ici l'horizon 2030. C'est ce qu'a indiqué à Alger, le directeur de l'aménagement touristique au ministère, Abdelhamid Terguini. Selon lui, la réalisation de ce projet ne pourra passer qu'à travers l'investissement. «Encourager à investir dans le milieu du tourisme, nous permettra de mener à bout les projets dont notre pays a besoin», a-t-il souligné hier, en marge des 9es journées du marketing touristique qui se sont tenues à l'hôtel El Aurassi.

Il a tenu à expliquer que l'importance de l'investissement se traduit par «sa grande contribution à générer des richesses et des postes d'emplois». Le représentant du ministère a précisé dans ce sens, qu'aujourd'hui il est nécessaire d'améliorer la qualité des structures existantes; «Il faut savoir qu'elles datent pour la plupart des années 70 et 80». D'où l'utilité de restaurer et de moderniser ces fondations vétustes.

Cela demande également, poursuit-il, la formation d'un personnel apte à mener à bien tous les projets qu'aura engagés le département du tourisme. Par ailleurs, l'autre mécanisme non moins important qui rentre dans le cadre de la promotion du tourisme est celui du partenariat public-privé. «Il serait non seulement judicieux de privilégier ce genre de partenariat, mais également avec d'autres secteurs, à l'instar de celui des travaux publics», soutient-il. Abdelhamid Terguini explique toutefois que pour ce faire, il faut trouver des moyens financiers autres que les ressources créées par les hydrocarbures, «car la promotion du tourisme a pour but de diversifier l'économie du pays».

Il a rappelé à ce titre, le plan d'action pour promouvoir ce secteur de façon effective jusqu'à 2030. Ce qui, pense-t-il, ne relève pas de l'impossible, et pour cause, «tous les ingrédients sont réunis, reste à fournir les efforts qu'il faut pour y arriver». Parlant de l'objectif de l'organisation de cette journée, le même responsable a avancé que le but est de réunir un maximum d'experts et d'opérateurs dans un espace touristique professionnel, afin d'échanger les différents points de vue sur la situation, mais encore de proposer des solutions à même d'aider à redynamiser le tourisme. Il insiste en outre sur la situation géographique de l'Algérie qui constitue un grand avantage: «Il faut en profiter et valoriser cela.» Pour sa part, le directeur de l'investissement touristique nous a précisé qu'il s'agit là, d'une participation pour mettre en relief «tout ce qui est mis en oeuvre en matière de promotion touristique et d'encouragement à l'investissement dans ce domaine». Il a ajouté que le gouvernement a donné une place essentielle au tourisme pour booster notre économie. Le responsable souligne à ce propos, l'engouement positif des porteurs de projets au niveau national. «Je fais savoir que quelque 1 946 projets sont agréés au niveau du ministère du Tourisme en ce moment», a-t-il précisé. Ces projets dit-il, concernent par ailleurs différentes typologies touristiques, à savoir, thermal, balnéaire, climatique.

Selon le directeur, leur réalisation contribuera à l'amélioration de la qualité des services. Mais encore cela permettra «d'étoffer le parc hôtelier existant qui comprend actuellement près de 110 000 lits». Aussi, il a assuré que dans le moyen terme, le tourisme connaîtra sans nul doute un essor positif. Les 9es journées du Marketing touristique ont débuté hier et prendront fin aujourd'hui à Alger.