ELLE EST ATTENDUE POUR LE 6 FÉVRIER PROCHAIN Une délégation du Medef à Alger

Par Mohamed BOUFATAH -

Pierre Gattaz

Plusieurs patrons français seront en Algérie au début du mois prochain. Une délégation du Medef conduite par son président Pierre Gattaz se rendra en Algérie du 6 au 8 février 2018. Le vice-président du FCE et un membre du Conseil exécutif, ont été reçus avant-hier par l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt.

Les échanges ont porté, justement, sur la coopération entre les entreprises algériennes et françaises ainsi que sur ladite visite. Parmi ce gotha, figurent, selon le site TSA, de grands groupes à l'image de Dassault Aviation, Airbus Défense, Airbus hélicoptères, BNP Paribas, Alstom, Engie, Eutelsat, Poma, Suez, Renault Trucks et l'école de commerce HEC Paris. Au menu de cette visite, figurent notamment, selon la même source, la création du Forum d'affaires algéro-français par le FCE et le Medef, et la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux parties pour promouvoir la coopération dans le domaine de la jeunesse, l'entrepreneuriat, la formation et le numérique. Cette information a été également confirmée par l'ambassadeur d'Algérie à Paris Abdelkader Mesdoua. Sur son compte Tweetter il a affirmé la venue en Algérie d'une délégation du Medef, en ce début février. Il a fait savoir s'être entretenu avec le patron des patrons français, Pierre Gattaz, qui lui a fait part du déplacement à Alger d'une délégation comprenant de nombreux chefs d'entreprise français en vue de prospecter l'opportunité de développer les relations économiques entre les deux pays. Au cours de leur séjour, les patrons français seront reçus par le Premier ministre Ahmed Ouyahia et plusieurs membres du gouvernement comme le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, celui des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalene, le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi et le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib. La délégation, qui séjournera en Algérie pendant trois jours, aura des entretiens avec les responsables des entreprises algériennes. Dans un projet de programme, le Medef annonce également des rencontres avec le ministre des Finances, ainsi qu'avec le gouverneur de la Banque d'Algérie. Cette visite s'inscrit dans la continuité et le renforcement des relations économiques entres les deux pays. Ce n'est pas pour la première fois qu'une délégation du Medef effectue une visite en Algérie afin de rencontrer les décideurs publics et privés et de prendre connaissance des évolutions de l'environnement économique et des affaires ainsi que des programmes décidés. Certains grands groupes Lafarge, Danone ou Renault, bientôt Peugeot, sont présents en Algérie. Ces entreprises ont pu s'adapter et trouver des partenaires fiables en Algérie. Pour rappel, le Forum des chefs d'entreprise a changé son statut pour passer d'une association à une Organisation syndicale d'employeurs, tout en préservant sa dénomination «FCE». Le FCE participe à la 5ème édition de «Tunisia Health Expo» qui auralieu du 07 au 10 mars 2018 au Parc des expositions du Kram, Tunis. Il prendra part également à la 5ème édition du Salon international de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire «Sialy'2018» qui se déroulera du 23 au 29 avril 2018 à Yaoundé, Cameroun.