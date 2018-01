GESTION DES CANTINES SCOLAIRES L'Etat clarifie les dispositions

Par Nadia BENAKLI -

Le gouvernement veut en finir avec le problème des cantines scolaires. Un décret exécutif fixant les dispositions applicables aux cantines d'établissements scolaires primaires vient d'être publié dans le dernier numéro du Journal officiel (JO).

Ce décret définit la cantine scolaire comme étant «une structure d'accompagnement de l'école primaire ayant pour mission principale de préparer quotidiennement, durant l'année scolaire, des repas équilibrés chauds ou sous forme de rations le cas échéant, et de les distribuer aux élèves scolarisés dans l'école elle-même ou dans les écoles primaires avoisinantes».

Selon ce décret, la cantine scolaire «est créée ou supprimée par arrêté du wali, sur proposition du directeur de l'éducation de wilaya et en cas de fermeture temporaire de la cantine scolaire durant l'année scolaire, pour quelque raison que ce soit, la commune assure l'alimentation scolaire aux élèves bénéficiaires, en coordination avec les services de l'éducation au niveau de la wilaya». S'agissant du problème financier et le manque des budgets alloués, l'Etat s'engage à assurer des rallonges budgétaires même en ces temps de crise. «En cas d'insuffisance des ressources nécessaires à la couverture des dépenses liées à la rémunération des agents, la commune reçoit de l'Etat des subventions et des dotations de fonctionnement.

La commune et/ou la wilaya peuvent, selon leurs capacités financières, contribuer à l'équipement et au rééquipement des cantines ou à participer à l'amélioration des repas, au même titre que les parents d'élèves et les associations.»