EN PASSE DE SORTIR DE LA ZONE ROUGE DES «CONSEILS AUX VOYAGEURS» L'attractivité de l'Algérie ne fait plus de doute

Par Saïd BOUCETTA -

La perspective d'une meilleure évaluation du niveau de sécurité du pays, constituerait une assez bonne nouvelle pour l'Algérie.



La fiche «Algérie» est en cours de révision par le ministère français des Affaires étrangères, c'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de France Xavier Driencourt, dans un entretien accordé à un site spécialisé, visa-algerie.com. Cette «révélation» intervient presque un mois, jour pour jour, après la demande formulée par l'entreprise organisatrice du Tour cycliste de France et le Rallye Paris-Dakar, d'intégrer l'Algérie dans le parcours de ces deux prestigieuses compétitions sportives, mondialement connues. Il se trouve, cependant que le Quai d'Orsay dépeint, dans ses conseils aux voyageurs français, un pays à éviter absolument. Le document va jusqu'à citer des wilayas formellement déconseillées. Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Béjaïa, Jijel, Skikda, Tébessa, Constantine, El Oued et le massif des Aurès, sont ainsi nommément citées comme des zones à risque. Le propos de l'ambassadeur vient lever quelque peu la contradiction qui existe entre le souhait d'organisateurs d'évènement sportifs de mettre l'Algérie dans leur agenda et la méfiance «maladive» du Quai d'Orsay qui continue d'apprécier la sécurité de l'Algérie à travers un fait regrettable survenu en 2014. Entre-temps, plus de 100 personnes ont trouvé la mort en France dans des attentats terroristes, dont beaucoup d'étrangers. On peut, en effet, difficilement imaginer le Tour de France de cyclisme ou encore le fameux Rallye Paris-Dakar, parcourir des contrées «infestées de terroristes». Si les organisateur, de manifestations sportives, parmi les plus suivies au monde, souhaitent passer par l'Algérie, il est entendu qu'ils ont le temps d'apprécier le niveau de sécurité qui prévaut dans le pays.

En cela le ministère français des Affaires étrangères est en décalage par rapport à la réalité, surtout lorsque l'un des plus grands voyagistes de l'Hexagone classe l'Algérie dans le Top 10 des meilleures destinations touristiques de la planète. On peut supposer que dans les discussions engagées entre les responsables algériens et les patrons du Tour de France de cyclisme, les Conseils destinés aux voyageurs français ont figuré en bonne place. On voit en effet mal les autorités algériennes donner leur accord, sans s'assurer d'un retour optimal en matière d'image de marque de l'Algérie dans le monde. Or, cette même image s'en trouve écornée par une appréciation erronée de la part des autorités diplomatiques françaises. On peut donc estimer logique que la partie algérienne ait demandé la révision des conseils aux voyageurs français. De fait, la demande d'introduction de l'Algérie dans le parcours du Tour de France et dans le Rallye Paris-Dakar, amène légitiment à revoir la lecture que fait le Quai d'Orsay de la situation sécuritaire du pays. L'annonce de l'ambassadeur de France en Algérie apporte un début de réponse à ce que sera le prochain «Warning Travel» à la française. La perspective d'une meilleure évaluation du niveau de sécurité du pays, constituerait une assez bonne nouvelle pour l'Algérie, sachant que beaucoup d'autres pays occidentaux ont généralement tendance à se reposer sur la «notation» française pour délivrer leurs conseils à leurs compatriotes. Bien que beaucoup de touristes soient très peu regardants à ces «Warning Travel», il reste que la sortie «officielle» de l'Algérie de la «zone rouge», la replacera certainement sur une trajectoire positive en matière de «fréquentabilité» et accentuera sa visibilité auprès de millions de touristes potentiels.