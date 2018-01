426 RECRUTEMENTS EN EXTERNE ET 218 EN INTERNE EN 2017 Des chiffres qui parlent...

Par Walid AÏT SAÏD -

Le monde change et Djezzy aussi! Nous sommes dans le monde numérique qui est en train de transformer notre quotidien. Djezzy ne veut pas rater cette révolution! Dans ce cadre, l'opérateur mobile a entrepris un vaste programme de transformation pour consacrer son leadership digital en accueillant de nouvelles compétences et en créant de nouveaux métiers exigés par la nouvelle ère de notre industrie. C'est ainsi que Djezzy lance un plan de recrutement massif qui concerne plusieurs centaines d'emplois dans des secteurs innovants et porteurs. «En 2017, il y a eu 426 recrutements en externe et 218 en interne», révèle fièrement le Président Exécutif de Djezzy, Vincenzo Nesci. La fierté du «boss» est d'autant plus grande du fait que cette opération de recrutement consolide encore plus la parité homme femme. «On est à 60% hommes, 40% femmes contre 70% hommes-30% femmes en 2016», soulignent ses collaborateurs en esquissant que l'objectif était d'arriver à 50-50! Ces chiffres montrent donc que Djezzy est devenu un employeur de choix. Les raisons de cet «amour» résident dans le fait qu'il oeuvre pour l'épanouissement professionnel de ses collaborateurs actuels et futurs en leur offrant le meilleur cadre de travail, un système de formation adapté et des perspectives de carrière stimulantes.