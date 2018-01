TIZI OUZOU Les cadres du RCD tiennent leur précongrès

Par Aomar MOHELLEBI -

Des dizaines de cadres et autres élus ainsi que les responsables des sections communales du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) ont pris part au précongrès du parti qui s'est déroulé, hier vendredi, au centre de loisirs scientifiques et sportifs de la ville de Tizi Ouzou. En plus des participants venus des 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou, le pré-congrès d'hier a vu aussi la participation des congressistes de la wilaya de Bouira.

Un précongrès qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du congrès national ordinaire du RCD qui se tiendra, faut-il le rappeler, à l'hôtel Hilton d'Alger les 9 et 10 février prochain. De nombreux ateliers ont été mis en place dès la matinée pour permettre aux participants de se pencher notamment sur l'avant-projet des statuts et du programme du RCD mis en ligne sur le site national du RCD depuis plusieurs semaines.

Les documents en question ont été soumis, hier, à un riche débat qui a permis aux différents participants d'apporter leurs touche et retouche avant que les textes ne soient définitivement validés lors du congrès d'Alger. Il faut rappeler aussi que lors du prochain congrès, il sera procédé à l'élection d'un nouveau président du RCD ou, dans le cas où l'actuel président Mohcene Bellabas, se présente pour un deuxième mandat, à la réélection de ce dernier. Ce sont les congressistes qui décideront bien sûr s'ils accorderaient leur confiance de nouveau à Mohcene Bellabas ou bien, si le parti devrait être présidé par une autre figure du parti. Le RCD donne la priorité, depuis quelques années à l'émergence de jeunes cadres. C'est d'ailleurs l'un des rares partis, du moins dans la wilaya de Tizi Ouzou, à avoir présenté des listes constituées majoritairement de très jeunes cadres politiques aussi bien aux élections législatives du 4 mai 2017 qu'aux élections municipales du 23 novembre 2017. Au RCD, on a constaté qu'ils sont rares les cas où le même candidat se présente pour plus d'un mandat contrairement à d'autres partis qui privilégient l'accumulation des mandats aux différentes assemblées élues.

Même la présidence du bureau régional du RCD de Tizi Ouzou n'est point l'apanage d'un seul cadre.