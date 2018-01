10E BAISSE CONSÉCUTIVE DES STOCKS AMÉRICAINS DE PÉTROLE Le baril au-dessus des 70 dollars à Londres

Par Mohamed TOUATI -

Les cours de l'or noir ont même réussi à atteindre leur plus haut niveau depuis plus de trois ans.

Le pétrole a-t-il fini de broyer du noir? Ça en a l'air! Il semble en tous les cas être sorti de la zone de turbulence. Un baril à plus de 70 dollars dès le début de l'année 2018, c'est tout simplement inespéré. La plupart des pronostics ont été chamboulés. Pour l'économie nationale qui reste chevillée à son pétrole c'est tout simplement une bénédiction. Une bonne bouffée d'oxygène. La loi de finances a été confectionnée sur la base d'un baril à 50 dollars. De là à conclure que le Fonds de régulation renaît de ses cendres il n'y a qu'un pas à franchir. Il est légitime toutefois de penser que la Trésorerie du pays sera renflouée et que le recours à la planche à billets sera de moins longue durée que prévu. Ce qui lui sera incontestablement moins nocif. Notamment en ce qui concerne une hypothétique inflation non maitrisée. Un danger pas totalement écarté. La conjoncture économique actuelle demeure quoi qu'on en dise encore fragile. Les clignotants ne sont pas encore au vert, certes. La facture des importations reste élevée, autour des 45 milliards de dollars. Alors que les exportations hors hydrocarbures demeurent encore marginales malgré toutes les mesures prises pour privilégier la production nationale. Tout repose sur le secteur des hydrocarbures. Sa robustesse laisse augurer de lendemains meilleurs. Vu la conjoncture actuelle du marché pétrolier il est, en effet, fort probable que cela ne saurait tarder.

L'embellie qu'ont connue les prix du pétrole qui est encore loin de représenter une porte de sortie à la crise financière qui a mis à mal les équilibres financiers du pays constitue malgré tout, une bouffée d'oxygène.

Le baril qui évoluait autour des 56 dollars à Londres à la fin de l'année 2016 évolue aujourd'hui au- dessus des 70 dollars désormais. Hier aux environs de 12h00 heure algérienne, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'échangeait à 70,59 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres engrangeant un gain de 17 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance se négociait autour des 65,72 dollars pour prendre 21 cents. Jeudi, les cours ont même atteint leurs plus hauts niveaux depuis décembre 2014. 71,28 dollars à Londres et 66,66 dollars à New York, avant de demander à souffler. Ils ont essentiellement profité des déclarations contradictoires de l'administration américaine.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait affirmé, mercredi dernier, qu'un «dollar faible» était «bon» pour les Etats-Unis.

Le billet vert a aussitôt répondu en procédant à un plongeon. Le président Donald Trump a déclaré l'inverse le lendemain en affirmant qu'il visait bien une devise forte. Ce qui a dérouté les marchés.

Ces tribulations jouent directement sur le marché du brut, puisque les barils s'échangent en dollars et que les investisseurs utilisant d'autres devises ont plus ou moins de pouvoir d'achat au gré du cours du dollar souligne-t-on. «Tant que le dollar américain sera sur la défensive, une chute des prix du pétrole est peu probable», ont indiqué les analystes du second groupe bancaire allemand, Commerzbank.

«La spéculation, l'incertitude géopolitique qui menace la production et la faiblesse du dollar ont fait grimper les prix», ont fait remarquer les analystes de UniCredit.

La 10ème baisse consécutive des stocks américains reste cependant la cause incontestable qui a provoqué la hausse des cours de l'or noir. «Il est évident que la baisse continue des stocks américains de brut et la faiblesse du dollar américain ont permis au pétrole d'effacer ses pertes de la semaine dernière», a affirmé Tamas Varga, analyste chez PVM. Ce qui n'est pas le fruit du hasard.

La baisse de la production de 1,8 million de barils par jour décidée par les pays Opep non-Opep a vraisemblablement fait mouche...

Le bras de fer engagé par les «24» contre les Américains tourne à leur avantage.