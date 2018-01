SERVICE D'ÉTAT CIVIL DE LA CITÉ SEYBOUSE À ANNABA Un exemple à suivre

Par Wahida BAHRI -

Il n'est pas coutume que les citoyens affichent leur satisfaction à n'importe quel service relevant des institutions de l'Etat.

Et pourtant, le cas contraire est enregistré à la wilaya de Annaba, où, une simple antenne d'état civil dans la cité Seybouse, semble faire l'exception. Une exception relevée par des administrés de cette circonscription de l'Hôtel de ville de Annaba. Chargée de la délivrance de documents d'état civil, extrait de naissance et certificat de résidence entre autres, cette infrastructure municipale est un modèle d'organisation, en témoignent plusieurs administrés rencontrés sur les lieux. En dépit des mêmes conditions de travail retenues pour la plupart des antennes d'état civil, réparties à travers le territoire de la commune de Annaba, les administrés se disent, le plus souvent outrés de la mauvaise prestation de service, l'anarchie avec ses interminables files d'attente, et surtout du comportement du personnel administratif, affecté à cette tâche.

Le cas est tout autre dans l'antenne d'état civil de la cité Seybouse, où, les demandeurs de documents d'état civil sont pris au petit soin, par les employés de cette infrastructure. «Ils sont attentifs notamment aux personnes âgées qui, la plupart du temps ignorent les réglementations et les textes de loi, régissant la délivrance de certains documents d'état civil», nous dira ce jeune homme, rencontré au guichet de demande de certificat de résidence. Soutenu dans ses propos par cette autre, venue demander un acte de décès. «Les personnes ne pouvant lire les lois affichées sur le tableau à l'intérieur de l'antenne, sont prises en charge par les employés de l'infrastructure, qui ont, en, fait un devoir, dicté par le sens de la responsabilité», a lancé l'homme. Sur les lieux c'est le calme plat, chacun à sa place sous l'oeil attentif d'une chef de service. Cette femme vraisemblablement pas très portée sur la causerie, gère son service au gré de regards échangés avec son personnel exerçant.

Ce contact harmonieux, selon la responsable, est à même de préserver le respect de l'employé devant le citoyen. «En cas de petites difficultés, pouvant être rencontrés par l'employé, avec l'administré, cela se règle à l'intérieur de mon bureau et non devant le citoyen», a estimé la responsable. «Je me dois de préserver la dignité de l'employé qui, rarement fait face à des situations, le moins que l'on puisse dire, relèvent de la compétence d'autres services ou carrément nécessitent une orientation vers le siège de la mairie», devait expliquer l'interlocutrice. Ces petits pépins surviennent la plupart du temps, auprès de personnes ignorant les spécificités de la réglementation, régissant la délivrance de quelques documents d'état civil. Tel l'acte de naissance S12, qui, à défaut de la présence de l'intéressé, il est impérativement demandé une procuration, afin de pouvoir remettre le document au demandeur du même nom, nous explique-t-on. Cette situation et bien d'autres sont prises en charge par des employés qui, comme nous dit- on, se fait dans le cadre de la promotion des rapports administration/ citoyen. Cette administration qui a de tout temps été mise à l'index, pour une bureaucratie caractérisant toutes les administrations au niveau local. Un phénomène auquel cette antenne de la cité Seybouse tente de limiter à travers l'adoption d'une politique catalysée par une panoplie de comportements. Ces derniers ont été constatés sur place par l'organisation au sein des services, mais surtout par l'accueil exemplaire du personnel au niveau des guichets. En somme c'est là, le sens de l'humanisation de l'administration. Un processus auquel aspire le président du conseil communal de l'Hôtel de ville de Annaba et le directeur des ressources humaines. Le premier ne ménageant aucun moyen matériel, permettant à son personnel à travers toutes les infrastructures relevant de ses compétences, d'exercer dans les meilleures conditions possibles. Comme c'est le cas pour cette antenne et bien d'autres, où, les travaux d'aménagements engagés, renseignent sur la promotion de l'atmosphère du travail. Mieux encore, dotés d'équipements bureautiques et informatiques modernes, les employés semblent plus motivés dans l'accomplissement de leur travail.

De son côté, le DRH, veillant à ce que les employés relevant de sa compétence donnent le meilleur d'eux-mêmes, il garde les portes de son bureau ouvertes et reste à l'écoute de leurs préoccupations dans le temps et dans l'espace. Situation consolidant à plus d'un égard les rapports administration /administration et citoyen/ administration. Un processus répondant aux recommandations de Nouredine Bedoui, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire visant, outre, l'humanisation de l'administration, à bannir surtout le phénomène de la bureaucratie, dans les administrations, relevant des secteurs de son département.

Des recommandations qui, vraisemblablement, semblent trouver écho à Annaba, où, l'antenne de l'état civil de la cité Seybouse, relevant de l'APC du chef- lieu de la wilaya, traduit cet état des choses à travers un personnel et service hautement qualifiés.

En attendant que toutes nos administrations daignent s'imprégner de ces qualités de fonctions, l'antenne d'état civil de la cité Seybouse reste un bel exemple à suivre.