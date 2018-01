LE COUP DE MAÎTRE DE L'ANP Huit terroristes abattus à Khenchela

Par Ikram GHIOUA -

L'ANP sur les traces des résidus des terroristes

Cette opération intervient quelques jours après la neutralisation du bras droit du chef de l'organisation terroriste d'Aqmi.

Huit terroristes ont été abattus par l'Armée nationale populaire à Khenchela, dans une opération qualitative annoncent des sources bien informées.

Le ministère de la Défense nationale a confirmé l'information par un communiqué parvenu à notre rédaction soulignant «suite à une embuscade tendue dans la zone de El Rakhouche, commune de Chechar, wilaya de Khenchela au niveau de la 5ème Région militaire un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu huit dangereux terroristes».

La même source rapporte que lors de cette opération, les forces de l'ANP ont récupéré «cinq pistolets- mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunette, un fusil semi-automatique de type Simonov, 14 chargeurs garnis de munition, quatre grenades». Cette opération intervient quelques jours après la neutralisation du bras droit du chef de l'organisation terroriste d'Al Qaïda au Maghreb islamique, Abdel El Malek Droukdel, alias Abou Mossaâb Abdel Ouadoud. Il s'agit du tristement célèbre Billel Kobi qui aurait été abattu «dans une embuscade près de la frontière algérienne, alors qu'il effectuait une mission destinée à réorganiser les rangs d'Al Qaïda au Maghreb islamique. Le travail salutaire accompli par les forces de l'ANP vient confirmer les visées subversives des terroristes, mais aussi confirmer les efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, pour traquer ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent à travers les quatre coins du pays. Justement, dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'Armée nationale populaire a enregistré depuis le 20 janvier un important bilan. Dans son plus récent communiqué, le MDN souligne que «des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit, le 24 à Tébessa et El-Tarf trois bombes de confection artisanale». La veille indique la même source «grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 23 janvier, un élément de soutien aux groupes terroristes à Batna, tandis qu'un autre détachement de l'ANP, a découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage, trois casemates, trois bombes de confection artisanale et des produits explosifs à Batna, Tizi Ouzou et Blida».

Dans ce même contexte, l'Armée nationale populaire a désarmé un terroriste à Tamanrasset. Il s'agit de A. Sidi Mohamed, alias Abou Ali, qui a rallié les groupes terroristes en 2008». Lors de cette opération, l'ANP a procédé à la récupération d'un véhicule tout-terrain aménagé d'une base de tirs pour mitrailleuse lourde de calibre 12,7mm, Une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, Deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, Deux chargeurs garnis pour Kalachnikov, Une grande quantité de munitions de différents calibres. Par ailleurs et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, «un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 22 janvier, neuf éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna, rapporte le MDN, tandis qu'un autre détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, a découvert à Skikda une casemate contenant des outils et des produits chimiques utilisés dans la confection d'explosifs, ainsi que divers autres objets». Des résultats sont aussi enregistrés au niveau de la wilaya de Souk Ahras. En effet, le MDN souligne: «Un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 21 janvier 2018 à Souk Ahras trois éléments de soutien aux groupes terroristes». Un autre élément de soutien avait été arrêté dans la même wilaya le 20 janvier, sachant que deux autres avaient été arrêtés à Oran et Sétif.

Ces résultats, sont le fruit d'efforts engagés par l'ANP pour éradiquer définitivement les résidus terroristes. Le bilan établi par le MND fait état d'un travail accompli en sept jours seulement.