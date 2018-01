CLÔTURE DES 9ES JOURNÉES MARKETING TOURISTIQUE Des recommandations pour renforcer l'image de l'Algérie

Clôture des 9es journées en présence du chef de cabinet du MTA, organisées par RH. Internationale communication sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Plus de 160 cadres représentant les secteurs du tourisme, des transports, de la culture, des douanes, de l'hôtellerie, agences de communication, de marketing, de voyages, étudiants, experts nationaux et internationaux y avaient pris part. Le CPA, seul établissement bancaire, à avoir pris part à cette édition 2018 et ce, au moment où la question de l'investissement fait partie des priorités du ministère. Au terme de ces deux journées, des recommandations adoptées par les participants ont été lues en présence du chef de cabinet. Résumées par l'organisateur, elles soulignent l'impérieuse nécessité d'un renforcement et donc de la redynamisation de la fonction marketing comme une fonction essentielle et stratégique dans l'organisation de l'entreprise, tout comme la nécessité d'améliorer les prestations et services des établissements hôteliers qui accusent non seulement dans bien des cas un retard dans ses ambitions, mais aussi un secteur qui reste lourdement pénalisé par des problèmes tels que le foncier, la fiscalité, le financement et la formation professionnelle. On a évoqué dans les débats la formation, la restructuration de l'offre culturelle, le renforcement des budgets de promotion et de publicité, le financement de la restructuration, le transport du secteur aérien, les investissements en infrastructures routières et sanitaires, en sécurité... Aujourd'hui, la réalité impose de promouvoir un développement durable du tourisme. Aucun projet de développement véritable ne peut ignorer les caractéristiques essentielles du milieu naturel et culturel, les besoins, les aspirations et les valeurs mobilisatrices des populations concernées. Par ailleurs, les recommandations mettent l'accent sur la nécessité d'un partenariat entre entreprises d'une part et instituts de formations d'autre part. Comme on a recommandé et discuté de l'intersectorialité.

Un autre volet des recommandations est celui de la communication, travailler et construire la notoriété et l'image de l'Algérie et ce, compte tenu de la mauvaise perception qui est donnée à travers certains medias et chancelleries à l'international, d'où la nécessité d'une meilleure valorisation, à travers un effort particulier qui s'impose pour mettre en relief les atouts et l'authenticité qui arriveraient à faire distinguer l'Algérie des autres destinations... Eu égard à l'importance de cette activité, vu ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux, la question de la durabilité de l'activité touristique devrait donc constituer un sujet de préoccupation majeure. Enfin l'organisateur qui rendra hommage à ses partenaires, dont HTT, Air Algérie, MédiAlgeriA, CPA et Media annoncera la tenue, comme recommandé par les participants des 10es journées avant la fin de l'année avec la programmation d'un thème nouveau qui est en l'occurrence le «marketing aérien».