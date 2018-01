IL ÉTUDIAIT DANS UN CENTRE SPÉCIALISÉ Un Algérien lâchement assassiné à Marseille

Un jeune Algérien de 26 ans, originaire de la wilaya de Khenchela a été sauvagement assassiné en France dans la ville de Marseille. Les auteurs de ce crime ont d'abord tiré sur le jeune homme avant d'asperger le corps sans vie de ce dernier d'essence et d'y mettre le feu. L'identité des meurtriers demeure pour l'heure inconnue. D'après nos informations, la victime s'appelait, Mounir Akrous, ses parents vivent depuis des années à Béjaïa. Il a quitté l'Algérie pour la France après avoir obtenu une bourse d'étude pour rejoindre l'un des instituts spécialisés de Marseille. Il s'adonnait à côté, à quelques activités commerciales dans le but de gagner son argent de poche. Alors qu'il était sur le chemin du retour vers le lieu de sa résidence, il a été surpris par les assaillants qui l'ont criblé de balles.

L'un d'eux s'approche du corps et verse de l'essence en l'incendiant. Le cadavre de la victime a été rapidement transféré vers la morgue d'un hôpital à Marseille. En parallèle, les services de police intervenant dans cette circonscription, ont ouvert une enquête afin de mettre la lumière sur les raisons de ce geste ignoble.

Les meurtres d'Algériens en France se font de plus en plus fréquents ces derniers temps.

Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que, parmi les sept Algériens assassinés qui ont été recensés en 2017, cinq d'entre eux étaient, comme Mounir Akrous, originaires de Khenchela. Ce qui, pour ainsi dire, s'est reproduit trop souvent pour être fortuit.