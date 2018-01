FORMATION PROFESSIONNELLE À BOUIRA 7 178 nouveaux inscrits pour la session de février

Par Abdenour MERZOUK -

Le secteur du bâtiment et des travaux publics vient en tête avec plus de 25% des inscriptions

Plusieurs conventions de partenariat et de formation ont été signées avec divers organismes publics et privés.

Comme retenu dans ses programmes annuels, la direction de la formation professionnelle (DFP) de Bouira, prépare activement la seconde session de la rentrée 2017-2018, laquelle aura lieu le 23 février prochain. En attendant et pour tenter de toucher le plus grand nombre de postulants, le secteur de l'enseignement et de la formation professionnels de Bouira organise depuis aujourd'hui dimanche, des journées portes ouvertes à travers le territoire de la wilaya et parmi les Cfpa qui ont ouvert leurs portes au public, on citera celui de la commune d'Aghbalou spécialisé dans le bâtiment, de Kadiria spécialisé dans l'élevage d'animaux...À titre indicatif, le secteur compte au total 46 établissements: quatre Insfp, un institut supérieur de la formation professionnelle, 18 Cfpa, 13 annexes et sept écoles spécialisées. Dans un rapport présenté devant le conseil de wilaya, le nouveau directeur du secteur parlera de 7 178 nouveaux inscrits qui sont attendus pour cette session, en plus des 6 723 déjà inscrits depuis septembre dernier, pour un total de 13 613 places pédagogiques disponibles à travers les différentes structures éparpillées sur le territoire de la wilaya. Pour les nouveaux inscrits, la direction de la formation professionnelle a prévu 4 030 places en formation diplômantes et 3 148 dans le cadre des formations qualifiantes. Pour être en symbiose avec la demande du marché, la direction a introduit pour cette session une batterie de nouvelles branches ou filières. On citera à titre indicatif: usinage et usinage sur tour de commande, achat et approvisionnement, transformation du plastique et gestion de moyens d'impression...dans le communiqué transmis à la presse, il ressort une nette domination des secteurs de l'agriculture et du bâtiment dans la branche formation qualifiante. Cette domination se traduit en chiffres par un classement où le secteur de l'agriculture mène le bal avec 61,29%, suivi du bâtiment et travaux publics (BTP), avec 19,35% l'habillement et textile avec 10,47% et enfin les métiers de l'artisanat avec 8,61%. Dans l'autre formule, la formation par apprentissage, le BTP arrive en tête avec 24,84% des inscrits, suivi par les métiers des services avec un taux de 10,45%, talonné par les métiers de construction avec un taux d'inscription estimé à 9.68% et enfin l'agriculture avec 7,56% du nombre global.

Dans un souci de répondre davantage à la demande du marché, et en application de la stratégie nationale mise en place par le secteur, plusieurs conventions de partenariat et de formation ont été signées avec divers organismes publics et privés. «Nous avons signé des conventions-accords avec les services de l'Opgi, la Dlep et la Conservation des forêts pour la formation en pratique. D'autres conventions sont, actuellement, en cours d'étude avec notamment Algérie télécom, la DAS ainsi que la DSA» déclarera le nouveau directeur. Répondant aux questions des présents à la réunion, le directeur de la Defp précisera que «c'est par disposition du marché du travail que nos nouveaux stagiaires sont réorientés ou directement affectés. Le secteur du bâtiment et des travaux publics vient, par exemple, en tête avec plus de 25% des inscriptions. L'habillement, l'électricité, l'administration ainsi que l'agriculture, viennent par la suite avec un total de 29% des inscriptions».