AMAR GHOUL, PRÉSIDENT DU TAJ "Certains syndicats ne sont pas rationnels"

Par Madjid BERKANE -

Selon lui, plusieurs puissances occidentales veulent déclencher un deuxième épisode du printemps arabe dans la région.

Emboîtant le pas aux secrétaires généraux du FLN et du RND, le président du TAJ, Amar Ghoul, a indiqué, hier, lors d'une conférence de presse qu'il a animée en marge de la rencontre nationale avec ses élus à Alger, que son parti va soutenir de façon inconditionnelle le président de la République s'il décidait de se présenter pour un autre mandat. «Notre fidélité au président est intemporelle!», a affirmé Amar Ghoul, en soulignant que son parti et sa personne ne nourrissent pas une ambition présidentielle. «Le poste de président de la République est assez délicat pour qu'on s'y précipite», a argué le président du TAJ. Interrogé par ailleurs sur la position de son parti au cas où le président de la République ne se porterait pas candidat, Amar Ghoul a fait savoir qu'à ce moment-là, la question sera tranchée lors du prochain congrès national du parti qui aura lieu au cours de cette année. Répondant, en outre, à la question de ce que pense sa formation politique par rapport aux échanges de propos et de déclarations parfois houleux entre les secrétaires généraux du FLN et du RND, le patron du TAJ a signifié que les deux hommes politiques sont responsables de leurs propos, et à ce titre sa formation politique s'interdit de faire le moindre commentaire. Néanmoins, Amar Ghoul s'est dit contre la démoralisation de la vie politique. Invité en outre à commenter l'actualité nationale marquée par la protestation dans plusieurs secteurs et si son parti soutient le gouvernement, le conférencier a souligné que son parti déplore cette situation. «Cependant, le TAJ soutient le gouvernement car il en fait partie», a rappelé le conférencier, en indiquant que la meilleure solution pour cette situation est le maintien du dialogue entre les parties.

Toutefois, le dialogue ne mènera à rien, selon Amar Ghoul, si les deux parties ne sont pas prêtes à faire des concessions. Et d'indiquer que certains syndicats ne sont pas rationnels dans leurs revendications, car ils revendiquent des droits impossibles à satisfaire par le gouvernement, particulièrement en cette période. Les syndicats doivent prendre par ailleurs, de l'avis de Amar Ghoul, une autre donne en considération, à savoir le contexte délicat que connaît la région arabe et celle du Sahel et l'embuscade de plusieurs forces du mal qui cherchent à saisir l'occasion, afin de déstabiliser l'Algérie. Pour le président du TAJ, plusieurs puissances occidentales veulent déclencher un deuxième épisode du printemps arabe dans la région. Amar Ghoul a reconnu toutefois que la politique sociale de l'Algérie est à revoir. «Le partage des richesses ne profite pas à tous de manière équitable. Il faut que le gouvernement instaure la carte sociale pour viser avec exactitude les couches défavorisées», a-t-il préconisé. Le président du TAJ s'est dit, en outre, contre les personnes qui attendent la montée du prix du pétrole pour l'applaudir. «La véritable économie se base sur les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des services, du tourisme et des énergies renouvelables», souligne-t-il. Amar Ghoul qui sest adressé auparavant à ses élus locaux, est revenu sur les priorités établies par son parti pour les années 2018-2019. Ainsi, il a déclaré que le TAJ s'est fixé cinq priorités, à savoir l'encadrement et la qualification de ses élus à travers le territoire national, la poursuite de l'édification du parti, la préparation du congrès national du parti et la participation efficiente aux élections présidentielles. Par ailleurs, le parti TAJ oeuvrera durant ces deux années, a poursuivi Amar Ghoul, à l'installation de plusieurs instances au sein de son parti, et ce, au profit des élus. Le président du TAJ a cité particulièrement, l'installation d'un forum national pour les élus et un conseil national des P/APC.