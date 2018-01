ILS ANNONCENT LA TENUE D'UNE ACTION NATIONALE Les médecins résidents veulent durcir leur mouvement

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les représentants des médecins résidents se réuniront aujourd'hui pour définir le type, la date et le lieu de cette action.

Le mouvement de protestation des médecins résidents promet de passer à un niveau supérieur. Cette fois-ci, c'est la menace d'une action nationale d'envergure que brandit le collectif du Camra dans son dernier communiqué. Il est précisé que sa date ainsi que son caractère seront définis à l'issue d'une réunion qui se tiendra aujourd'hui même. «Le type, la date et le lieu de cette action seront précisés après concertation des représentants des résidents», lit-on sur ce document. Par ailleurs le collectif des médecins résidents fait mention, d'un éventuel durcissement du mouvement, et ce, «suite à des discussions entre l'ensemble des résidents», est-il ajouté. Les médecins résidents se disent lassés par les vaines promesses de la tutelle, qui pour l'heure n'a dégagé aucune solution qui les rassure. Selon la même source, l'entrevue qui s'est déroulée mercredi dernier avec le ministère de la Santé a été une énième déception pour l'ensemble des résidents. «Les représentants des médecins résidents ont dû interrompre cette réunion au bout de neuf heures de dialogue stérile sans aucune implication sérieuse ni réelle volonté de trouver des solutions». Par conséquent, le collectif souligne que le mouvement de grève et le boycott des examens d'Etudes médicales spécialisées (Dems) seront maintenus, jusqu'à totale satisfaction de leurs revendications. Les médecins résidents ont ainsi fait part de leur volonté inébranlable à poursuivre leur mouvement quoiqu'il advienne; «le retour en arrière est désormais inenvisageable: le changement est inévitable et les résidents ne s'arrêteront pas», est-il encore écrit dans le communiqué. C'est dire la résolution de ces derniers quant à arracher une réponse favorable de la tutelle. En maintenant cette pression, ils espèrent venir à bout de leurs exigences, qu'ils estiment être tout à fait légitimes.

La contestation des médecins résidents s'est déjà beaucoup durcie depuis son début, le 14 novembre dernier, après être passée d'une grève cyclique à une grève illimitée. Des sit-in sont régulièrement observés au sein du CHU Mustapha Pacha, ainsi que d'autres au niveau des établissements de santé du pays. Le Camra, aujourd'hui conscient de son dynamisme ne compte plus faire marche arrière et se dit être, sur la bonne voie. Et ce, notamment après la démonstration de force des médecins résidents, le 23 janvier dernier. Le rassemblement qui s'est tenu au sein de la même structure a mobilisé des centaines de blouses blanches qui ont afflué des différentes wilayas. Cela démontre la teneur de ce mouvement dont l'évolution ne sera certainement pas sans conséquences pour tout le secteur de la santé. Les répercussions peu réjouissantes ont commencé à être perceptibles dans de nombreux hôpitaux, dont les activités tournent au ralenti, arrivant dans certains cas à paralyser tout un service.

Cette situation nous pousse à nous interroger sur les suites de cette affaire, qui décidément attend toujours son dénouement. Aussi, en attendant des mesures effectives et concrètes du gouvernement, la situation risque-t-elle de s'aggraver davantage dans les hôpitaux prochainement?

Pour rappel, les paramédicaux poursuivent de leur côté leur grève cyclique de trois jours, en sachant par ailleurs que les médecins spécialistes entameront bientôt la leur.