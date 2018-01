ORAN La douane fait sa révolution

Par Wahib AïT OUAKLI -

La célébration à Oran de la Journée mondiale de la douane a été placée sous le thème «Un environnement commercial au service du développement économique».

La modernisation grâce à l'exploitation de l'outil et du réseau informatique, continue à constituer le principal cheval de bataille de la douane algérienne. Sinon, c'est tout une révolution qui vient d'être déclenchée au niveau d'un tel secteur rattaché au ministère des Finances. C'est ce que sous-entend la déclaration faite jeudi, à partir d'Oran, par le directeur général des douanes, Noureddine Allag en présidant les festivités célébrant la Journée mondiale de la douane. Dans le tas, il a affirmé que «la déclaration douanière se fera en ligne». Un tel propos a été sur le champ suivi par un autre dans lequel Noureddine Allag s'est fixé un délai à travers lequel il a annoncé que ce nouveau procédé douanier sera mis en vigueur à partir du «1er semestre de l'année en cours, à la faveur de la mise en place prochaine d'un nouveau système d'information de la douane algérienne». Pour le directeur général de la douane, le nouveau chantier douanier est entamé en substitution de l'ancien procédé. Il a estimé que celui-ci (l'ancien système, Ndlr) a montré ses limites du point de vue technologique». Autrement dit, il est dépassé. Lancer un tel projet, explique Noureddine Allag, en est à ses dernières retouches «à commencer par le lancement bientôt d'un avis d'appel, en vue de choisir un organisme d'accompagnement spécialisé, afin de pouvoir adapter le projet aux nouvelles technologies». D'autant que les finances ne manquent plus, notamment cette année, si l'on prend compte l'année passée marquée par des difficultés de financement. «Les pouvoir publics, qui accordent une grande importance aux avancées technologiques de tous les secteurs, ont assuré à ce projet le financement nécessaire», a souligné le premier responsable de la douane annonçant par la même, que l'institution qu'il guide «avait déjà formé des groupes de travail pour le lancement du projet». C'est dire que le projet est tributaire des dernières formalités avant son lancement. D'ailleurs, Noureddine Allag n'a pas manqué de faire valoir le «succès réalisé par l'expérience des formalités des TPD (titre de passage en douane) en ligne au profit des voyageurs, lancée l'été dernier aux frontières-est du pays». En ce sens, il a annoncé que ce «même système sera généralisé sur l'ensemble du territoire national, avant la fin du premier semestre en cours». «Les brigades titre de passage en douane placées au niveau des navires seront systématiquement supprimées», a-t-il annoncé encore. La célébration à Oran de la Journée mondiale de la douane a été placée sous le thème «Un environnement commercial au service du développement économique». Si le directeur général de la douane a abordé à Oran les questions liées à la gestion de son secteur, à Alger ce sont plutôt les recettes douanières du port d'Alger qui ont été fournies par la direction régionale des douanes d'Alger. Celles-ci (les recettes) ont, en 2017, atteint plus de 131 milliards de dinars, soit une hausse de 5,66% comparativement à l'exercice de l'année d'avant (2017). «Cette augmentation de 124 milliards DA en 2016 à plus de 131 milliards de DA en 2017 provient de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée ou encore la TVA de 17% à 19%», a indiqué le chargé de communication et de relations publiques à la direction régionale des douanes d'Alger, Abderezzak Boudlioua. L'information a été relayée par l'Agence officielle, l'APS. Aussi, les opérations de dédouanements, notamment de véhicules ont également contribué à cette augmentation, a ajouté Boudlioua qui a fait état de plus de 11 000 opérations en 2017.