BOUTEFLIKA REND HOMMAGE À LA MOUDJAHIDA FATIMA OUZEGANE "Elle aspirait à voir l'Algérien altier et grand"

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a rendu hommage à la moudjahida Fatima Ouzegane, décédée jeudi dernier, pour son rôle durant la Révolution nationale et dans la défense des droits de la femme après l'indépendance. «J'ai appris avec une grande tristesse la disparition de la moudjahida Fatima Ouzegane, après une longue et riche vie de lutte et de combat pour la libération de l'Algérie du joug colonial, en abandonnant les bancs de l'école pour rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale», a indiqué le président Bouteflika dans un message de condoléances adressé à la famille de la défunte.

Rappelant que c'est «à l'appel de la partrie, refusant les chaînes de l'avilissement et de la soumission et aspirant au recouvrement de sa souveraineté et sa dignité nationales, qu'elle s'est jetée corps et âme dans l'arène du combat, aux côtés de ces braves compagnes d'armes, affrontant face à la machine coloniale, déterminée à atteindre l'une des deux rétributions, la victoire ou le martyr», le chef de l'Etat a mis en avant «les affres de la torture, de la persécution et de l'incarcération, qu'elle a subies sans jamais renoncer».

Le président de la République a souligné dans son message que la moudjahida Fatima Ouzegane «aspirant à voir le citoyen algérien altier et grand, conscient du rôle qui lui incombe dans le progrès et la prospérité de son pays, avait mis, après l'indépendance, son sens révolutionnaire au service de la défense des droits de la femme et des droits de l'homme».

«Aujourd'hui qu'elle rejoint le Créateur, elle peut être satisfaite des acquis de la femme dans tous les domaines, en particulier dans les hauts postes de décision et en étant agréée par ses concitoyens qui l'ont reconnue à sa juste valeur et salué ses actions pour rester à jamais gravée dans leurs mémoires», a ajouté le chef de l'Etat avant de conclure: «Je prie Dieu, le Tout-Puissant, d'accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir dans Son Vaste Paradis et d'assister sa famille, ses proches et ses compagnons d'armes, en cette douloureuse épreuve».