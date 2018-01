MOUVEMENT DE PROTESTATION CHEZ LES PNC D'AIR ALGÉRIE Les dessous d'une grève

Par Nabil BELBEY -

Cette grève a outré les Algériens

EN fait, à première vue, cela semble être plus du chantage qu'une vraie grève avec des revendications syndicales «concrètes». Les PNC savent très bien qu'ils n'auront pas leurs augmentations de salaires, mais font pression pour récupérer leurs «avantages» perdus. Montez à bord...

Pourquoi êtes-vous en grève? C'est la question à «un million de dollars» pour le personnel navigant commercial (PNC) d'Air Algérie qui ont lancé deux grèves «sauvages» la semaine dernière. En effet, plusieurs hôtesses de l'air ou stewards, rencontrés pendant cette grève se sont sentis incapables d'expliquer les raisons de leur colère. On a eu droit à des «le P-DG est nul, depuis qu'il est arrivé il fait n'importe quoi», ou encore «il veut couler la compagnie, il veut tous nous renvoyer...».

Bien évidemment, aucun d'eux n'a pu «expliquer» ces dérapages du P-DG. Certains, ont par la suite «avoué» que les syndicats leur avaient demandé de faire grève, ils le font sans savoir vraiment quel était le fond du problème. «On leur fait confiance, ce sont nos représentants et ils sont là pour défendre nos droits, alors on fait ce qu'ils nous demandent», soutient un jeune steward. Si dans une protesta syndicale, les grévistes eux-mêmes ne connaissent pas les vrais motifs du débrayage, il y a incontestablement des questions à se poser. Nous avons décidé alors de mener notre petite enquête pour connaître les dessous de cette grève. En fait, à première vue cela semble être plus du chantage qu'une vraie grève avec des revendications syndicales «concrètes».

Il faut dire que les PNC ont véritablement fait preuve d'indécence en réclamant des salaires mirobolants d'une compagnie déficitaire où la prestation de service à bord, qui est de leur responsabilité, laisse à désirer. Surtout qu'ils touchent déjà des salaires faramineux qui font regretter aux médecins leur temps perdu dans ces longues années d'études. Pis encore, ils sont mieux payés que leurs voisins tunisiens et marocains qui arrivent difficilement à atteindre l'équivalent de 100 000 dinars par mois, cumulant pour certains plus de 80 heures de vol, alors que leurs compagnies respectives se portent bien sur le plan financier. Même comparativement aux grandes compagnies mondiales et au niveau de vie de leurs pays, ils sont mieux lotis.



Parmi les mieux lotis...

Une hôtesse de l'air d'Air France sur long courrier avec 8 ans d'ancienneté perçoit entre 2100 euros et 2300 euros par mois. Elles dépassent donc à peine le Smig alors que chez nous, leurs salaires font presque 8 fois le Snmg. Des hôtesses de l'air ou stewards de certaines compagnies aériennes du Golfe perçoivent environ 2000 euros par mois, avec l'avantage d'avoir leur hébergement pris en compte par la compagnie aérienne.

Avec des salaires qui dépassent les 130.000 dinars, les PNC algériens sont donc bien lotis. Ils sont au même niveau pécuniaire que certains hauts cadres de l'Etat. Surtout qu'il faut ajouter une multitude de primes pour leur salaire, à l'instar de celle du secteur de vol. À cette prime, peut s'ajouter une seconde de quelques centaines d'euros (oui, ils sont payés en euros quand il s'agit de vols internationaux, ndlr) liée au type de vol, à savoir court, moyen ou long courrier. Il y a des primes liées au nombre de nuits que le PNC va passer dans un hôtel en attendant de repartir en vol...

On trouve même des primes de dégraissage des uniformes...Cela sans parler des autres avantages tels que les réductions sur les transports et les billets d'avions gratuits.

Un salaire donc qui peut évoluer très rapidement, selon le rythme de travail et bien évidemment les «pistons» qui réservent les vols les plus rentables à leurs copains et copines. Au moment où le pays traverse une crise financière aiguë où certains salariés sont payés avec plusieurs semaines de retard, demander des augmentations de salaire dans une entreprise publique déficitaire équivaut à narguer le reste de la population. «En fait, il faut que tu comprennes que nos syndicalistes savent très bien que l'on n'aura jamais une augmentation de salaire dans la situation actuelle, alors là une augmentation de 100% c'est de la folie», nous avoue une hôtesse de l'air que l'on connaît à travers l'intermédiaire d'amis en commun. «C'est juste du chantage pour que l'on retrouve nos «avantages «», ajoute-t-elle avant d'expliquer ces «avantages».



Une importation parallèle!

«D'abord pour les syndicalistes l'influence qu'ils avaient dans l'entreprise et notamment reprendre certains postes «clés «qui leur ont été enlevés par la nouvelle direction, à l'instar de ceux dans les oeuvres sociales...», atteste-t-elle. «Pour nous, les simples PNC c'est de pouvoir reprendre nos affaires», poursuit-elle.

Quelles sont donc ces affaires? «Eh bien, notre 'trabando'' qui nous permettait d'arrondir nos fins de mois sans avoir à réclamer des augmentations salariales», soutient-elle. «On ramenait des parfums, lunettes de soleil, cigarettes, de l'alcool, certains chocolats, des vêtements de luxe que l'on revendait ce qui nous permettrait de pouvoir vivre décemment», souligne-t-elle en faisant savoir que les «vis» avaient déjà été resserrés, il y a quelques années après l'affaire des stewards qui trafiquaient de la cocaïne à partir du Mali. «Mais ils fermaient les yeux sur certaines choses, on avait comme dire un certain quota autorisé. Mais là, depuis quelques mois ils nous ont complètement coupé les vannes», rapporte-t-elle, très en colère.

Dès que cette jeune hôtesse quitte la table, l'ami en commun qui est, lui, commerçant nous explique qu'il y avait une véritable importation parallèle qui rapportait très gros. «J'étais l'un de leurs clients. Cela leur permettait de se faire beaucoup d'argent. Ils espéraient s'en faire encore plus avec le blocage des importations de certains produits qui allait faire doubler leurs prix, mais tout a été bloqué...», affirme-t-il déçu du fait que ces PNC étaient ses principaux fournisseurs. «Ils s'étaient habitués à un rythme de vie luxueux, surtout qu'ils ne dépensaient presque rien. Nourriture, assiettes, verre, couverts...étaient pris en douce de la compagnie. Quand on rentre chez eux, on a l'impression d'être dans un avion...», indique-t-il. «Mais tout cela, c'est fini. Ils subissent désormais des contrôles rigoureux», précise-t-il. «On leur a serré la ceinture, c'est très difficile de retomber sur terre...», conclut-il, en résumant les tenants et aboutissants d'une grève qui a «outré» les Algériens...