HABITAT Temmar annonce la révision des lois sur l'urbanisme et la ville

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a indiqué, hier à Alger, que son département s'attelait, dans le cadre de la préparation de la nouvelle loi sur l'urbanisme, au diagnostic et à la révision de l'arsenal juridique régissant ce secteur, particulièrement des deux lois sur l'urbanisme et la ville à l'effet de les mettre au diapason des développements survenant dans le monde. S'exprimant en marge de l'ouverture d'une rencontre nationale, organisée par le Commandement de la Gendarmerie nationale au niveau de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (Incc) de Bouchaoui sur le thème «Urbanisme, insécurité urbaine et prévention du crime», le ministre s'est félicité d'une pareille initiative qui, a-t-il dit, met sous les projecteurs ce phénomène, notamment en matière de prévention dans l'environnement urbain, à laquelle nous accordons une importance capitale, au vu de la nécessité de garantir au citoyen un environnement stable et sécurisé. Après avoir mis en avant l'importance des avis des spécialistes, notamment en matière de prévention, Temmar a affirmé que ces avis seront pris en compte dans l'élaboration des plans urbanistiques des cités en cours de réalisation, ajoutant que ces mesures s'inscrivaient dans le cadre de la concrétisation des orientations du président de la République, qui met l'accent, à chaque occasion, sur la nécessité de réunir les conditions permettant au citoyen de jouir, au sein de son environnement, de la quiétude et de la stabilité.