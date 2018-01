JUSTICE Louh "l'amende judiciaire sera payée à distance"

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a affirmé, hier à Laghouat, qu'une réflexion est engagée pour trouver un mécanisme de paiement à distance des amendes judiciaires. «Ce mécanisme à distance permettra au justiciable, définitivement jugé, de s'acquitter à distance de l'amende judiciaire, et sa mise en oeuvre implique d'autres secteurs, dont celui de la poste et des technologies de l'information et de la communication», a indiqué le ministre, en marge de l'inauguration, à la cité El-Wiam, du tribunal de Laghouat. Pour Louh, «les efforts visant la modernisation du secteur, dans le cadre des réformes, se poursuivent et ne s'arrêteront pas, ni ne sont liés à une conjoncture ou une période, car il y a toujours une réflexion renouvelée de la notion de la justice et son actualisation». Il est procédé, dans ce cadre, au parachèvement de la création des cours de justice à travers l'ensemble des wilayas du pays, en plus de 42 tribunaux administratifs, a encore affirmé le ministre, avant d'annoncer la prochaine mise en place des six tribunaux restants, avec la création de quatre juridictions d'appel en matière de justice administrative.